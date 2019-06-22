Crash Team Racing Nitro-Fueled sonunda çıktı

Beenox tarafından geliştirilen ve dağıtımı ise Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) tarafının alt kuruluşu olan Activision’a ait. Crash Team Racing Nitro-Fueled, orijinal CrashTM Team Racing oyununun baştan aşağıya; karakterleri, araçları, pistleri ve arenaları, modern konsollara HD grafik özellikleriyle yeniden yapılmasıyla oluşturulmuştur.
Oyunda, çeşitli Crash BandicootTM serisi karakterleri; Crash, Coco, Dr. Neo Cortex ve diğerleriyle birlikte egomanyak Nitros Oxide’e karşı yarışlarında dünyamızı yokolmaktan kurtarmak için bahisler yüksek ve rekabet ise sert geçecek. Oyun fanları, Crash ve arkadaşlarının tepkilerini, birbirlerini güçlendiricilerle havaya uçurmaları gibi güzel kürk detaylarının alındaki maskaralıklarını ve orijinal Crash™ Nitro Kart’tan gelen pistler ve yarış araçlarıyla dört köşedeki vınlamaları deneyimleyebilecekler. Bunların yanında, efsanevi yarışçımız, 20. yıl kutlamaları için rekabetçi çevrimiçi oyunun ilk adımlarını da attı.
Crash Team Racing Nitro-Fueled ile oyunun 20 yıllık geçmişinden bu yana ilk defa, Crash Team Racing fanları yarış araçlarını ve karakterlerini kişiselleştirebilme seçeneğine sahip olacaklar! Yeniden yaratılan oyun, oyunculara çeşitli araç gövdelerini, lastikleri, renk değişimlerini, ve çıkartmaları karıştırarak birleştirme olanağı sunuyor. Şimdi gerek yeni gerekse 90’lardaki klasik oyuna aşkla bağlı olan fanlar, tatlı görünümlü bir sürüş ortaya koyabilecekler.
Yarış araçlarını kişiselleşttirebilmeye ek olarak, Crash Team Racing Nitro-Fueled oyunculara kendi çılgın yarışçılarını da özelleştirebilme olanağı sunacak. Bu, oyuncuların karakterlerini, maskaralık ve kişilik özellikleriyle süslemelerine imkan sağlayacak. Ayrıca yeni CTR deneyimi, benzersiz podyum animasyonları ile çok daha harika. Oyuncular seçili kişiselleştime araçlarını, Macera Modu’nda oyun içinde kazanılan Wumpa Coin’leri biriktirerek internet bağlantısı aracılığıyla yarış araçları ve karakterler için oyunun Pit Stop alanında kullanabilecekler. Bunlara ek olarak; karakter seviyeleri, hatırladığınız gibi, Başlangıç Seviyesi, Orta Seviye ve Zor Seviye gibi seviyeleri içeriyor olacak.
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