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Creme Brulee (Krem Brüle) nasıl yapılır? Creme Brulee malzemeleri neler?

19.10.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağının sevilen sütlü tatlılarından biri olan Creme Brulee karamelize şeker ile kaplanmış bir muhallebidir. Creme Brulee yaparken şeker ve sütün iyice karıştırılması gerekir. Tatlıların üzerlerine dağıtılan şeker, üzerlerinin daha iyi renkte olmasını sağlar. İşte Creme Brulee tarifi ve malzemeleri...

Creme Brulee (Krem Brüle) nasıl yapılır? Creme Brulee malzemeleri neler?

Creme Brulee tatlısı oldukça az malzeme ile hazırlanan lezzetli bir Fransız tatlısıdır. 2 ml. vanilya özütü, 400 ml. krema, 5 adet yumurta sarısı Creme Brulee tatlısını yaparken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte Creme Brulee tarifi ve malzemeleri...

CREME BRULEE (KREM BRÜLE) MALZEMELERİ

  • 400 ml. krema
  • 60 gram toz şeker
  • 100 ml. süt
  • 40 gram toz şeker (üzeri için)
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 2 ml. vanilya özütü

Creme Brulee (Krem Brüle) nasıl yapılır? Creme Brulee malzemeleri neler?

CREME BRULEE (KREM BRÜLE) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Krema ve sütü karışıp kaynaması için ocağa koyun. Bu sırada yumurta sarıları, vanilya özütü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyinceye kadar karıştırın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ilave edin ve karıştırın. Karışımın içinde kalıntı kalmaması için iki kez süzün. Süzülen karışımı on dakika kadar dinlendirin. Bu süre, köpük tamamen çökene dek uzatılabilir. Kalan köpükleri kaşıkla alın ve karışımı derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın. Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin. Ufak köpükler kaldıysa peçete ile alın.

Tepsiye kapların yarısı kadar sıcak su koyun ve 125 derecelik fırında 35-40 dakika boyunca pişirin. Tatlıların fırından çıkınca hafifçe yumuşak olmasına özen gösterin. Tatlılar önce oda sıcaklığında soğutulup sonrasında en az üç saat buzdolabında dinlendirilmeli.Dinlenen ve soğuyan tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı yeniden sertleşene dek beş dakika kadar bekleyin. Pirmüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.


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Fransa
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