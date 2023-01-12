Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

İngiliz devi Manchester United ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü daha önce 5 kez kazanmayı başarmıştı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

37 yaşındaki yıldızdan şaşırtan bir hamle gelirken, kazanmış olduğu ödüllerden birini satışa çıkardı. Ronaldo'nun 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı.

HAYIR KURUMUNA GİDECEK

Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti. Ödül, bir vakıfa fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu.

Bu para doğrudan, hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.



