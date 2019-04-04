Cristiano Ronaldo, Juventus'u finansal olarak uçurdu

KPMG Küresel Spor Danışmanlığı Bölümü Football Benchmark ekibi tarafından hazırlanan rapora göre, bonservis bedeli ve 4 yıl boyunca ödenen ücret dahil olmak üzere Juventus'a 340 milyon avroya mal olan 34 yaşındaki Ronaldo, İtalyan kulübünün gelirlerinde de önemli oranda artış sağladı.

Geçen sezon maç gelirlerinden 57 milyon avro elde eden siyah-beyazlılar, sezon henüz sona ermemesine rağmen kazancını 70 milyon avroya çıkardı. 200 milyon avroluk yayın geliri ise 45 milyon avro daha yükseldi.

İtalya temsilcisi, ticari gelirlerini de 5 milyon avroluk artışla 200 milyon avroya çıkardı. Sosyal medya popülerliğini üst seviyeye çıkaran Juventus'un resmi hesaplarını, Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon kişi daha takibe aldı.

Birçok kalemde karını artıran Juventus, Portekizli oyununun transferi sayesinde sezon sonunda toplam 515 milyon avro gelir hedefliyor.

"HEM SAHADA HEM KASADA KAZANDIRIYOR"

Ronaldo'nun bir dünya markası olduğunu vurgulayan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Cristiano Ronaldo gibi dünyanın zirvesindeki bir oyuncuyu transfer ediyorsanız, ekonomik olarak da yükselişe geçeceğinizi bilirsiniz. Juventus'un bu hamleyi yapması, sezon başında futbolcunun yaşı nedeniyle eleştirmişti. Ama hem sahada hem de finansal olarak İtalyanların ne kadar doğru bir karar aldığını görebiliyoruz. Juventus'un bu başarısının, futbol kulüplerimiz tarafından örnek alınması gerekiyor. Zira sahadaki başarı, finanstaki başarının anahtarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

