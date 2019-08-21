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Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga'ya 375 bin Dolar ödemiş!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Kathryn Mayorga'ya davadan vazgeçmesi için 375 bin Dolar verdiği ortaya çıktı. Ronaldo'nun avukatları iddiayı doğruladı.

Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga'ya 375 bin Dolar ödemiş!

Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga olayıyla ilgili yeni gelişme... Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo’nun başı bir süredir cinsel saldırı suçlamasıyla dertteydi. İlerleyen süreçte ise yıldız oyuncuya açılan dava düşmüştü.

TMZ’nin ulaştığı yeni dava belgelerine göre, Portekizli oyuncu davanın düşürülmesi için davacı tarafa 375 bin Dolar vermiş...

Oyuncunun avukatları bu ödemenin suçu kabullenme sebebiyle değil, olayı kamunun gözü önünden çekmek amacıyla yapıldığını söylüyor. Ayrıca oyuncunun kız arkadaşı model Georgina Rodriguez de kendisine bu konuda destek verip ve oyuncunun suçsuz olduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Kathryn Mayorga

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