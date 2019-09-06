Cristiano Ronaldo leopar desenli sabahlığıyla olay oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

34 yaşındaki futbolcu, CR7 Play It Cool adlı parfümün reklamı için havuz başında lepoar desenli kıyafetle poz verdi. Reklam filminde lepoar desenli sabahlığıyla havuz başında oturan Ronaldo, kötü bir gün geçirirken parfümü sıkmasıyla günü güzelleşiyor.

Esprili bir dille çekilen reklamda Portekizli yıldızın kötü bir gün geçirme nedenleri tostunu yakması, sosyal medyada beğeni alamaması olarak yansıtılıyor.

Ronaldo’nun yeni reklam filminde kendisiyle dalga geçen üslubu beğeni topladı.

Juventuslu yıldız, önceki gün Portekiz'de 10. kez en iyi futbolcu seçildi.



