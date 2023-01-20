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Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

20.01.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ligine transfer olan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha dışındaki hayatıyla da gündemden düşmeyen bir isim. Uzun zamandır Georgina Rodríguez ile aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı da tanıdık çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Georgina Rodríguez'den 5 çocuğu olan Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia cesur Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

17 yaşından beri profesyonel olarak futbolla ilgilenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çapkınlıklarıyla magazin alemine nam saldı.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Daha önce Jordana Jardel, Karina Ferro ve Daniele Aguiar gibi isimlerle aşk yaşayan Ronaldo, uzun yıllardır Georgina Rodríguez ile beraber.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

5 çocuk sahibi olan ünlü çift, sık sık Instagram hesabından aile hayatına dair pozlarını paylaşıyor.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia ise müzisyen Cire ile yeni bir aşka yelken açıp bir erkek çocuğu sahibi olmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Instagram'da 100 bin takipçisi bulunan Natacha Sofia iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Natacha Sofia'nın bikinili pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Natacha Sofia, Ronaldo'nun 2 yıl boyunca peşinden koştuğunu anlatmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Sofia, ''Ronaldo benimle cinsel ilişki yaşadıktan sonra beni her yerden engelledi'' itirafıyla çok şaşırtmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu


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