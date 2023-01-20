Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı güzelliğiyle dumur etti! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu

Georgina Rodríguez'den 5 çocuğu olan Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia cesur Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

17 yaşından beri profesyonel olarak futbolla ilgilenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çapkınlıklarıyla magazin alemine nam saldı.

Daha önce Jordana Jardel, Karina Ferro ve Daniele Aguiar gibi isimlerle aşk yaşayan Ronaldo, uzun yıllardır Georgina Rodríguez ile beraber.

5 çocuk sahibi olan ünlü çift, sık sık Instagram hesabından aile hayatına dair pozlarını paylaşıyor.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia ise müzisyen Cire ile yeni bir aşka yelken açıp bir erkek çocuğu sahibi olmuştu.

Instagram'da 100 bin takipçisi bulunan Natacha Sofia iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Natacha Sofia'nın bikinili pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Natacha Sofia, Ronaldo'nun 2 yıl boyunca peşinden koştuğunu anlatmıştı.

Sofia, ''Ronaldo benimle cinsel ilişki yaşadıktan sonra beni her yerden engelledi'' itirafıyla çok şaşırtmıştı.



