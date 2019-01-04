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Cristiano Ronaldo yeni yıla ödülle başladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 04.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

2019 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) en iyi oyuncu ödülünü, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo kazandı.

Cristiano Ronaldo yeni yıla ödülle başladı

Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe'yi geçen Portekizli yıldız, en iyi oyuncu kategorisinde üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

"Taraftarın seçimi" kategorisinde de ödüle layık görülen Ronaldo, tören sonunda yaptığı konuşmada, "Yeni yıla bundan daha iyi giremezdim. Gösterilen yoğun ilgi ve ödüller nedeniyle herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, yılın teknik direktörü ödülünü son dünya şampiyonu Fransa'yı çalıştıran Didier Deschamps alırken, kariyer ödülü ise Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus italya dubai

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