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Crossover SUV pazarı ele geçiriyor!

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Son yıllarda otomobil dünyasında önlenemez bir yükselişe geçen crossover SUV trendi pazardaki tüm dengeleri değiştirdi. Özellikle de otomotiv sektörünün kalbinin attığı Avrupa’da. İşte detaylar.

Crossover SUV pazarı ele geçiriyor!

2018 yılında Avrupa’daki sıfır araç satışları 15.54 milyon ile sabit kaldı. Crossover SUV satışları ise tüm yıl yerinde sayan piyasaya rağmen yükseldi. Satışlar 2017 yılına göre %18 gibi ciddi bir oranda artış gösterdi. 2017 yılındaki 4.5 milyon satışa ek olarak gelen 800.000’lik satışın yardımıyla Avrupa’daki crossover SUV satışları geçtiğimiz yıl 5.3 milyona ulaştı.

Talepteki 800.000’lik ilave artış sayesinde geçtiğimiz yıl SUV segmenti tüm boyutlarıyla birlikte (mini, kompakt, orta ve büyük ölçekli) Avrupa’daki satışlarının üçte birini karşılamayı başardı. Tabii bu başarı bazı segmentleri de başarısızlığa itti. Çünkü az önce de dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl Avrupa’da satılan sıfır araç sayısı değişmedi. Yani pasta büyümedi. Sadece pastanın dilimleri boyut değiştirdi. SUV’ler payı pazarın üçte birine yükselirken diğer segmentlerden epeyce pay aldı.

Bununla birlikte JATO Dynamics verileri Avrupalı müşterilerin SUV’lere geçerken bu geçişten birkaç segmentin en çok etkilendiğini gösteriyor. Bunlardan ilki satışları bir yılda 244.661 azalan kompakt sınıf otomobiller. Diğerleri ise tam ve orta ölçekli premium sedanlar. Yani Avrupa pazarında E ve F segmetine dahil olan lüks sedanlar. 2018’de toplam 171.800 satış kaybeden her iki lüks segmentte bir yılın sonunda yarım milyon satışın altına düştü. Sonuç olarak yılın sonunda kazanan isim SUV’ler olurken kaybedenler sedanlar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
suv otomobil otomotiv Crossover SUV

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