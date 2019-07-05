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Çubuk turşusu laboratuvarda analiz edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 yıl önce coğrafi tescil alan Çubuk turşusunun, belirlenen kalite ve standartta üretilmesi için "Turşu Analiz Laboratuvarı" kuruldu - Çubuk Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan laboratuvar sayesinde merdiven altı üretimin önlenmesi amaçlanıyor - Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hüsrev Çügen: - "Bu tesis sayesinde standart ve kalite kontrolleri yapılmış ürünlerin satış yapılacak"

HÜSEYİN YİĞİNER - Tescilli Çubuk turşusunun, belediye ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle belirlenen kalitede ve standartlarda üretilmesi için "Turşu Analiz Laboratuvarı" kuruldu.

İlçede 8 yıl önce coğrafi tescile kavuşan turşu için Çubuk Sanayi Sitesinde 750 bin lira bütçe ile kurulan laboratuvar sayesinde merdiven altı üretimin önlenmesi amaçlanıyor.

Laboratuvarda, denetimlerde elde edilen turşular kadar vatandaşlar tarafından gönderilen turşuların da analizi yapılıyor.

- "Artık Çubuk turşusu kontrol altında"

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hüsrev Çügen, AA muhabirine, adını hem Türkiye'de hem dünyada duyuran Çubuk turşusunun üretim kapasitesini artırmak ve kalitesini korumak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Açılan tesis ile turşuda tağşiş ve taklidin önlenmesinin amaçlandığını ifade eden Çügen, laboratuvarın sektöre güven getireceğini belirtti.

Çügen, laboratuvara sadece ilçeden değil Türkiye'nin her yerinden analiz için turşu gönderilebildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Turşular numune kabulde teslim alınıyor. Ardından her birine barkod numarası verilerek ürünün sisteme girilmesi sağlanıyor. Daha sonra çok sayıda aşamadan geçirilerek turşunun analizi gerçekleştiriliyor. İlerleyen süreçte piyasaya tağşiş, taklit ve katkı maddeli turşuların sunulmasının sona ermesini bekliyoruz. Çünkü artık burası turşunun gerçek kimliğini ortaya koyan bir yapı oldu. Tüketicilerimiz artık bilinçli. Aldıkları ürünlerin analizini görmek istiyorlar. Artık Çubuk turşusu kontrol altında."

"Tesisimiz Çubuk turşusunun kalite ve kalibrasyonun muhafaza edilmesi, kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu tesis sayesinde standart ve kalite kontrolleri yapılmış ürünlerin satış yapılacak." diyen Çügen, kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini, kalite noktasında belli bir düzeye ulaşılması için ürünlerin laboratuvarda test edildiğini kaydetti.

Çügen, desteklerinden dolayı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

- "Türk Gıda Kodeksi'nin belirlediği değerlere göre analiz yapıyoruz"

Gıda teknikeri Emel Demiröz, gelişmiş cihazların kullanıldığı analiz laboratuvarında turşuda, kullanılan tuz oranı, sertlik, bakteri türleri gibi birçok konuda analizin yapılabildiğini dile getirerek, "Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen değerlere göre analiz yapıyoruz." diye konuştu.

Turşu yapımında bütün faktörlerin önemli olduğuna dikkati çeken Demiröz, "Çubuk turşusu olabilmesi için öncelikle ilçemizde üretiliyor olması gerekiyor. İçerisindeki ürünlerin başta salatalık olmak üzere yerli üretim, suyunun kuyu suyu olması, içerisinde hiçbir kimyasal maddenin olmaması gerekiyor. Kısacası turşunun kurulumundan hammaddesine kadar her şeyi çok önemli." ifadelerini kullandı.

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