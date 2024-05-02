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Ankara'daki kuvvetli sağanak nedeniyle AK Parti Kongre Merkezi'ndeki salonu da su bastı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.05.2024 00:02
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Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Başkentte kuvvetli sağanak nedeniyle nedeniyle bir çok yerde su baskınları yaşandı. Kentin genelini etkileyen yağış, geçtiğimiz Ocak ayında açılan AK Parti Kongre Merkezi'nde de su baskınına neden oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde, merkezin kongre salonunda su baskını olduğu görüldü.

Ankara'da geçtiğimiz akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, dün akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Trafikte aksamaya neden olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir çok noktada da su baskınlarının yaşandığı belirtilirken, ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları da sürüyor.

KONGRE SALONUNU SU BASTI

Başkenti vuran yağıştan AK Parti Kongre Merkezi de etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ocak ayında açılışı yapılan merkezin, kongre salonunda su baskını yaşandığı görüldü.

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Binada bin 166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara ak parti
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