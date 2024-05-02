Ankara'daki kuvvetli sağanak nedeniyle AK Parti Kongre Merkezi'ndeki salonu da su bastı

Ankara'da geçtiğimiz akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, dün akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Trafikte aksamaya neden olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir çok noktada da su baskınlarının yaşandığı belirtilirken, ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları da sürüyor.

KONGRE SALONUNU SU BASTI

Başkenti vuran yağıştan AK Parti Kongre Merkezi de etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ocak ayında açılışı yapılan merkezin, kongre salonunda su baskını yaşandığı görüldü.

Binada bin 166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi bulunuyor.









