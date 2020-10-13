Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'den Seren Erdenet'e gizemli zarf! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Çukur dizisinin 19 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 100. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali, Arık Böke'nin kuzeni Seren'e Çağatay Erdenet'e yollaması için bir zarf veriyor.

Çukur'un 12 Ekim Pazartesi ekrana gelen 99. son bölümünde, Arık Böke'nin adamları mahalleye saldırınca Cumali çıldırdı. Cumali intikam almak için Arık Böke'ye çok sevdiği atının öldürüldüğü haberini yolladı. Atının vurulma haberini alıp babasını ezme pahasına Cumali’nin karşısına çıkan Arık Böke’nin bu karşılaşması sonu oldu. Yapılan kışkırtmalara daha fazla dayanamayan Cumali tetiği çekerken, yaralanan Arık Böke çatıda dengesini kaybedip yere çakıldı. İntikam için bile olsa atı öldürmeye kıyamayan Cumali atı ise kendi yanına aldı. Çukur'da Arık Böke'yi canlandıran Barış Arduç da diziden ayrıldı.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.