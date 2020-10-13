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Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'den Seren Erdenet'e gizemli zarf! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

13.10.2020 02:39 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 100. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur son bölümde Arık Böke'yi öldüren Cumali Koçovalı, bu defa Erdenetler'in mekanına gidiyor. Cumali'nin, Çağatay Erdenet'e göndermesi için Seren'e verdiği zarfın içinde ne olduğu büyük merak uyandırıyor. Cumali'nin "Bunu Çağatay ağabeyine göndereceksin. Ama açmayacaksın. Özel çünkü. Onunla ve benim aramda" sözleri dikkat çekiyor. İşte Çukur 100. bölümden ilk sahne.

Çukur dizisinin 19 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 100. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali, Arık Böke'nin kuzeni Seren'e Çağatay Erdenet'e yollaması için bir zarf veriyor.

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Çukur'un 12 Ekim Pazartesi ekrana gelen 99. son bölümünde, Arık Böke'nin adamları mahalleye saldırınca Cumali çıldırdı. Cumali intikam almak için Arık Böke'ye çok sevdiği atının öldürüldüğü haberini yolladı. Atının vurulma haberini alıp babasını ezme pahasına Cumali’nin karşısına çıkan Arık Böke’nin bu karşılaşması sonu oldu. Yapılan kışkırtmalara daha fazla dayanamayan Cumali tetiği çekerken, yaralanan Arık Böke çatıda dengesini kaybedip yere çakıldı. İntikam için bile olsa atı öldürmeye kıyamayan Cumali atı ise kendi yanına aldı. Çukur'da Arık Böke'yi canlandıran Barış Arduç da diziden ayrıldı.
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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

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Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti. Cumali'nin bu hareketi Çukur'u nasıl bir yola sürükleyecekti?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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