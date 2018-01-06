Çukur 11. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Paşa ölüyor mu? Çukur'da heyecan dorukta!

Çukur 11. bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Yılbaşı tatili nedeniyle geçen hafta yayınlanmayan Çukur yeni bölümde izleyicileri meraklandıracak birçok gelişme olacak gibi gözüküyor. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyici sayısını her geçen hafta artıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz ile Aras Bulut İynemli başrolde yer alıyor. Çukur yeni bölümde Yamaç, avukatla görüştüğünü haber aldığı Sena'nın evine gidiyor ama bomboş bir evle karşılaşıyor. Selim ile Celal'in barda kavgası ve sonrasında Selim'in arkasından bağırması dikkatleri çekiyor. Celal ne demek istedi, Selim'i nasıl rezil edecek? Çukur 11. yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 11. bölüm 2. fragmanı...
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Sultan'ın Sena için, "İnşallah Yamaç onu geri getirmeye kalkmaz" dediği, Akşın'ın Celasun'la Karaca yakınlaşmasına şahit olduğu tanıtımda Vartolu Meke'yi sorguya çekiyor. Daha önce barda tanıştığı Celal’in "Seni rezil edeceğim" tehdidi karşısında Selim'in ne yapacağı merak uyandırırken, Paşa'nın operasyon sırasında kafasına silah dayanması tansiyonu yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur’da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasına ulaştığı anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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