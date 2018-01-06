Çukur 11. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Paşa ölüyor mu? Çukur'da heyecan dorukta!

Çukur 11. bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Yılbaşı tatili nedeniyle geçen hafta yayınlanmayan Çukur yeni bölümde izleyicileri meraklandıracak birçok gelişme olacak gibi gözüküyor. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyici sayısını her geçen hafta artıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz ile Aras Bulut İynemli başrolde yer alıyor. Çukur yeni bölümde Yamaç, avukatla görüştüğünü haber aldığı Sena'nın evine gidiyor ama bomboş bir evle karşılaşıyor. Selim ile Celal'in barda kavgası ve sonrasında Selim'in arkasından bağırması dikkatleri çekiyor. Celal ne demek istedi, Selim'i nasıl rezil edecek? Çukur 11. yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 11. bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Sultan'ın Sena için, "İnşallah Yamaç onu geri getirmeye kalkmaz" dediği, Akşın'ın Celasun'la Karaca yakınlaşmasına şahit olduğu tanıtımda Vartolu Meke'yi sorguya çekiyor. Daha önce barda tanıştığı Celal’in "Seni rezil edeceğim" tehdidi karşısında Selim'in ne yapacağı merak uyandırırken, Paşa'nın operasyon sırasında kafasına silah dayanması tansiyonu yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.