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Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı|'Bu bedel ödetilecek'

28.03.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Çukur'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, dizinin 122. bölümünde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı|'Bu bedel ödetilecek'

Çukur dizisi 4 sezondur izleyenler tarafından Show Tv ekranlarında ilgi ile takip ediliyor. Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Müfit Kayacan, Kadir Çermik, Kubilay Aka gibi iddialı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur'un 122. bölüm fragmanında Yamaç Çukur'u ayağa kaldırıyor. Peki, Çukur 122. bölümde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Çukur'un 122. bölümden fragman yayınlandı. Yamaç, Çukur’u eski haline getirmek için elinden geleni yapmak için harekete geçer. Diğer tarafta ise Amca ise bedel ödetmek için kararlıdır. Fragmanda Yamaç, Aliço'yu ve Cumali'yi dövenlere dersini veriyor ve Çukur'u ayağa kaldırıyor. Yeni bölüm 29 Mart'ta Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

ÇUKUR 121'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak, gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı)
• Perihan Savaş (Sultan Koçovalı)
• Erkan Kolçak (Vartolu) Sadettin
• Necip Memili (Cumali Koçovalı)
• Rıza Kocaoğlu (Aliço)
• Damla Sönmez (Efsun Kent)
• Müfit Kayacan (Cumali Koçovalı)
•Kadir Çermik (Emmi)
• Kubilay Aka (Celasun)
• Aytaç Uşun (Meke)
• Cem Uslu (Metin)
• Mustafa Kırantepe (Medet)
• Burak Dakak (Akın Koçovalı )
• Hare Sürel (Damla Koçovalı)
• Boncuk Yılmaz (Saadet Koçovalı)
• Ece Yaşar (Karaca Koçovalı)
• İrem Altuğ (Ayşe Yılmaz)
•Ferit Kaya (Murtaza)


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Show TV Çukur dizisi
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