Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı|'Bu bedel ödetilecek'

Çukur dizisi 4 sezondur izleyenler tarafından Show Tv ekranlarında ilgi ile takip ediliyor. Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Müfit Kayacan, Kadir Çermik, Kubilay Aka gibi iddialı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur'un 122. bölüm fragmanında Yamaç Çukur'u ayağa kaldırıyor. Peki, Çukur 122. bölümde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Çukur'un 122. bölümden fragman yayınlandı. Yamaç, Çukur’u eski haline getirmek için elinden geleni yapmak için harekete geçer. Diğer tarafta ise Amca ise bedel ödetmek için kararlıdır. Fragmanda Yamaç, Aliço'yu ve Cumali'yi dövenlere dersini veriyor ve Çukur'u ayağa kaldırıyor. Yeni bölüm 29 Mart'ta Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

ÇUKUR 121'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.