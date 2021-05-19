MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda yeni dönem başlıyor!

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda yeni dönem başlıyor!

19.05.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'da kökten değişim başlatan Yamaç ve Vartolu yeni planlar peşine düşer. Yamaç ise amcanın gidişiyle tekrar koltuğuna oturur.

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda yeni dönem başlıyor!

Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur'un 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Final sayılı günler kala ipler iyice geriliyor. Nedim'i yakalayan Yamaç, Vartolu ve Cumali, amcayı saklandığı yerden çıkarmak için yeni bir plan kurar.

ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalı kardeşler yeniden birbirine kenetlenerek, Amca'dan intikam almak için harekete geçer.Amca, Koçovalılar'dan kaçmayı başarsa da yeni plan amcayı iyice köşeye sıkıştırır. Cumali, amcayı saklandığı yerden çıkarmak için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depodaki bütün malları yakar. Vartolu ve Yamaç ise amcanın damarına basmak ve ayaklarına getirmek için son kez sırt sırta verir. Koçovalıların planı istedikleri gibi işler bunun sonucunda da amca geri döner. Peki büyük planları nedir? Çukur'da kökten değişim başlıyor derken neyi işaret ediyorlar?

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.
Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Sadakatsiz'in Asya'sı dizi setinden paylaştıSadakatsiz'in Asya'sı dizi setinden paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Korkunç! Görevi başında intihar etti

Korkunç! Görevi başında intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vücudumun en seksi yeri...

Vücudumun en seksi yeri...

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.