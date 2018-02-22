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Çukur 18. bölüm fragmanı! Vartolu Yamaç'ın elinde mi?

ÇUKUR HABERLERİ  | 22.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

Çukur’un 18. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olup olmadığı merak ediliyor.

Çukur 18. bölüm fragmanı! Vartolu Yamaç'ın elinde mi?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 17. bölümü nefes kesti. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı.

Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Çukur’a geldiği gibi fırtınalar estiren Komiser Emrah’ın, Sena’nın ağabeyi olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı an ekran başındakileri de şaşkınlığa uğrattı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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