Çukur 18. yeni bölüm izle: İdris Koçovalı'ya şok: Vartolu senin oğlunmuş!

Çukur 18. yeni bölümde heyecan dorukta. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümde yüzleşme serisi devam ediyor. Yamaç, Sena'nın abisi ile tanışacak. Ve onun Komiser Emrah olduğu şokunu yaşayacak. İdris Koçovalı ise Paşa'yı hastanede ziyaretine gidiyor. Paşa'nın söylediği sözler ise ona hayatının şokunu yaşatıyor. Çukur yeni bölümde kendini siper ederek vurulan Selim'in durumu ne? Vartolu'yu Yamaç mı saklıyor? Neden? İdris Baba, son öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Çukur 18. yeni bölüm fragmanları ve özeti ile online izleme linki haberimizde.

ÇUKUR 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi günü ekrana gelecek 18. bölümü nefes kesecek. Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.