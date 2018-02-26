Çukur 18. yeni bölüm izle: İdris Koçovalı'ya şok: Vartolu senin oğlunmuş!

Çukur 18. yeni bölümde heyecan dorukta. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümde yüzleşme serisi devam ediyor. Yamaç, Sena'nın abisi ile tanışacak. Ve onun Komiser Emrah olduğu şokunu yaşayacak. İdris Koçovalı ise Paşa'yı hastanede ziyaretine gidiyor. Paşa'nın söylediği sözler ise ona hayatının şokunu yaşatıyor. Çukur yeni bölümde kendini siper ederek vurulan Selim'in durumu ne? Vartolu'yu Yamaç mı saklıyor? Neden? İdris Baba, son öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Çukur 18. yeni bölüm fragmanları ve özeti ile online izleme linki haberimizde.
Çukur’un Pazartesi günü ekrana gelecek 18. bölümü nefes kesecek. Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.
“VARTOLU SADETTİN SENİN OĞLUNMUŞ!”
Çukur 18. bölüm ikinci tanıtımında Komiser Emrah’ın İdris ve adamlarını götürdüğü Yamaç ve Emrah karşı karşıya geliyor. Abisinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın uğraştığı kişinin abisi Emrah olduğunu öğrenince şoke oluyor. Paşa’nın İdris’e, “Vartolu Sadettin senin oğlunmuş!” dediği anlar heyecanı yükseltirken, Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris’in neler yapacağı merakla bekleniyor.
“BİR ABİMİ ALDIN ÖBÜRÜ DE ÖLÜYOR!”
Çukur 18. bölüm ilk tanıtımında ise Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de. Çukur yeni bölümü aşağıdaki linkten yayın saatinde izleyebilirsiniz.
Çukur 18. yeni bölüm izle (Show TV 20.00)
Okuyucu Yorumları 0 yorum