MAGAZİN

Çukur 19. yeni bölüm izle: Çukur'da büyük yüzleşme İdris Koçovalı - Vartolu!

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Çukur 19. yeni bölüm yayın saatine saatler kala dizinin hayranlarını yeni bölüm heyecanı sardı. Çukur yeni bölümde neler olacak? Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur yeni bölümde özellikle Vartolu ile İdris Koçovalı'nın yüzleşme anı merakla bekleniyor. Büyük yüzleşmede neler yaşanacak? Çukur 19. yeni bölüm fragmanları, tahminler ve online izleme bağlantısı haberimizde.

Çukur 19. yeni bölüm izle: Çukur'da büyük yüzleşme İdris Koçovalı - Vartolu!

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 19. bölümü nefes kesecek. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur yeni bölümde büyük yüzleşme gerçekleşiyor. İdris Koçovalı, oğlu olduğu öğrendiği Vartolu'yu tutulduğu yere gidiyor. Ona "Salih" diye seslenen ikili arasında neler yaşanacak heyecanla bekleniyor. Çukur yeni bölümde bir diğer yüzleşme ise tansiyonu yükseltecek. Yamaç, beyfendinin tarifini Medet'ten alıyor ve sonrasında Baykal'ın karşısına çıkıyor. İşte Çukur 19. bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti, online izleme bağlantısı ...

ÇUKUR 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 19. bölüm ikinci tanıtımında Vartolu’nun başına silah dayayan Yamaç’ın, “Söyle bana, kurtuldu mu?” sözleri dikkat çekiyor. Sultan’ın gözyaşları içinde İdris’e, Selim’in haberini veriyor. Medet’in Yamaç’a tarif ettiği kişi ise tüm şüpheleri Baykal'ın üzerine çekiyor. Medet’in götürüldüğünü öğrenen ve sinirlerine hakim olamayan Baykal’ın “Bu gece bu iş bitecek!” sözleri heyecanı yükseltiyor.

Çukur 19. bölüm ilk tanıtımında İdris’in, oğlu Salih’in karşısına çıktığı duygu yüklü anlarda akıllara İdris ile Vartolu yüzleşmesinde neler yaşanacağı sorusu geldi. İdris’in Vartolu’nun yaşadığını nasıl öğrendiği merak konusu olurken, bu büyük yüzleşmede baba oğulun arasında esecek fırtına izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır.

Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

“Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken, Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak. Çukur yeni bölümü aşağıdaki linkten yayın saatinde online izleyebilirsiniz.

Çukur 19. yeni bölümü izle (5 Mart 20.00 Show TV)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 18. bölümü nefes kesti. Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. İdris, en çok merak ettiği büyük gerçeği öğrendi. Kalp krizi geçiren Paşa’yı ziyarete gelen İdris, hayatının şokunu yaşadı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris, soluğu Aliço’nun sahildeki kulübesinde aldı. Gözyaşlarını tutamayan İdris’in hüzün dolu anları bölüme damga vurdu. Baykal’ın Komiser Emrah’ı gördüğü an ona “Oğlum!” diyerek sarılması akıllarda büyük soru işareti yarattı. Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur yeni bölüm çukur 19. bölüm çukur izle show tv

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

İlginizi Çekebilir

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. fragman: Emrediyorum ordunun başına geçiniz! (Oyuncular ve karakterler)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. fragman: Emrediyorum ordunun başına geçiniz! (Oyuncular ve karakterler)

Mehmetçik Kûtulamâre 7. yeni bölüm fragmanı: Esir kampında ortalık karışıyor

Mehmetçik Kûtulamâre 7. yeni bölüm fragmanı: Esir kampında ortalık karışıyor

Söz 36. yeni bölüm izle: Yavuz, Bahar'a gerçeği söyleyecek mi? (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 36. yeni bölüm izle: Yavuz, Bahar'a gerçeği söyleyecek mi? (Söz son bölümde neler oldu?)

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm 2. fragmanı: Gayri hesap vaktidir Sadettin! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm 2. fragmanı: Gayri hesap vaktidir Sadettin! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Savaşçı 34. son bölüm izle: Bayrağa dokunan yanar! (Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 34. son bölüm izle: Bayrağa dokunan yanar! (Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.