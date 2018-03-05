Çukur 19. yeni bölüm izle: Çukur'da büyük yüzleşme İdris Koçovalı - Vartolu!

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 19. bölümü nefes kesecek. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur yeni bölümde büyük yüzleşme gerçekleşiyor. İdris Koçovalı, oğlu olduğu öğrendiği Vartolu'yu tutulduğu yere gidiyor. Ona "Salih" diye seslenen ikili arasında neler yaşanacak heyecanla bekleniyor. Çukur yeni bölümde bir diğer yüzleşme ise tansiyonu yükseltecek. Yamaç, beyfendinin tarifini Medet'ten alıyor ve sonrasında Baykal'ın karşısına çıkıyor. İşte Çukur 19. bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti, online izleme bağlantısı ...

ÇUKUR 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 19. bölüm ikinci tanıtımında Vartolu’nun başına silah dayayan Yamaç’ın, “Söyle bana, kurtuldu mu?” sözleri dikkat çekiyor. Sultan’ın gözyaşları içinde İdris’e, Selim’in haberini veriyor. Medet’in Yamaç’a tarif ettiği kişi ise tüm şüpheleri Baykal'ın üzerine çekiyor. Medet’in götürüldüğünü öğrenen ve sinirlerine hakim olamayan Baykal’ın “Bu gece bu iş bitecek!” sözleri heyecanı yükseltiyor.

Çukur 19. bölüm ilk tanıtımında İdris’in, oğlu Salih’in karşısına çıktığı duygu yüklü anlarda akıllara İdris ile Vartolu yüzleşmesinde neler yaşanacağı sorusu geldi. İdris’in Vartolu’nun yaşadığını nasıl öğrendiği merak konusu olurken, bu büyük yüzleşmede baba oğulun arasında esecek fırtına izleyenleri ekran başına kilitleyecek.