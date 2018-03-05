Çukur 19. yeni bölüm izle: Çukur'da büyük yüzleşme İdris Koçovalı - Vartolu!

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 19. bölümü nefes kesecek. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur yeni bölümde büyük yüzleşme gerçekleşiyor. İdris Koçovalı, oğlu olduğu öğrendiği Vartolu'yu tutulduğu yere gidiyor. Ona "Salih" diye seslenen ikili arasında neler yaşanacak heyecanla bekleniyor. Çukur yeni bölümde bir diğer yüzleşme ise tansiyonu yükseltecek. Yamaç, beyfendinin tarifini Medet'ten alıyor ve sonrasında Baykal'ın karşısına çıkıyor. İşte Çukur 19. bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti, online izleme bağlantısı ...
Çukur 19. bölüm ikinci tanıtımında Vartolu’nun başına silah dayayan Yamaç’ın, “Söyle bana, kurtuldu mu?” sözleri dikkat çekiyor. Sultan’ın gözyaşları içinde İdris’e, Selim’in haberini veriyor. Medet’in Yamaç’a tarif ettiği kişi ise tüm şüpheleri Baykal'ın üzerine çekiyor. Medet’in götürüldüğünü öğrenen ve sinirlerine hakim olamayan Baykal’ın “Bu gece bu iş bitecek!” sözleri heyecanı yükseltiyor.
Çukur 19. bölüm ilk tanıtımında İdris’in, oğlu Salih’in karşısına çıktığı duygu yüklü anlarda akıllara İdris ile Vartolu yüzleşmesinde neler yaşanacağı sorusu geldi. İdris’in Vartolu’nun yaşadığını nasıl öğrendiği merak konusu olurken, bu büyük yüzleşmede baba oğulun arasında esecek fırtına izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır.
Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.
“Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken, Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak. Çukur yeni bölümü aşağıdaki linkten yayın saatinde online izleyebilirsiniz.
Çukur 19. yeni bölümü izle (5 Mart 20.00 Show TV)
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 18. bölümü nefes kesti. Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. İdris, en çok merak ettiği büyük gerçeği öğrendi. Kalp krizi geçiren Paşa’yı ziyarete gelen İdris, hayatının şokunu yaşadı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris, soluğu Aliço’nun sahildeki kulübesinde aldı. Gözyaşlarını tutamayan İdris’in hüzün dolu anları bölüme damga vurdu. Baykal’ın Komiser Emrah’ı gördüğü an ona “Oğlum!” diyerek sarılması akıllarda büyük soru işareti yarattı. Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
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