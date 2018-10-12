Çukur 2. sezon 5. bölüm fragmanı! Vartolu ve Yamaç'ın buluştuğu gizemli karakter Reşit kim?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

GİZEMLİ KARAKTER REŞİT KİM?

Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Cumali ve Vartolu, Karakuzular'a karşı başladıkları savaşta güçlü silahlara ihtiyaç duyunca yeni bir isme ulaşıyor. Vartolu'nun bağlantıyı sağladığı Reşit karakteri, Yamaç'la buluşuyor. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekiyor.