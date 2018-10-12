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Çukur 2. sezon 5. bölüm fragmanı! Vartolu ve Yamaç'ın buluştuğu gizemli karakter Reşit kim?

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 38. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni sezon 5. bölüm fragmanında, Vartolu ve Yamaç çok gizli silahları kullanmayı bilen ve elinde bulunduran yeni karakter Reşit'e ulaşıyor. Diğer yandan ise Çeto’nun, Celasun’a infaz emri veriyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali ise kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve konusu...

Çukur 2. sezon 5. bölüm fragmanı! Vartolu ve Yamaç'ın buluştuğu gizemli karakter Reşit kim?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

GİZEMLİ KARAKTER REŞİT KİM?
Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Cumali ve Vartolu, Karakuzular'a karşı başladıkları savaşta güçlü silahlara ihtiyaç duyunca yeni bir isme ulaşıyor. Vartolu'nun bağlantıyı sağladığı Reşit karakteri, Yamaç'la buluşuyor. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukur’dakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçti. Saldırıdan sonra mahalleye Karaca ile geri dönen Ayşe, Çeto’nun karşısına çıktı. Afganlara verilecek parayı tahsil eden Cumali, Vartolu ile birlikte teslimatı yapacağı sırada husumetlisi Refik’in tuzağına düştü. Her şeyin bittiğini düşünen ikiliyi kurtaran ise Medet oldu. İdris’i bir gölge gibi takip eden Selim’in İdris’in karşısına çıktığı anda nefesler tutuldu. Yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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