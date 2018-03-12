Çukur 20. bölüm ön izleme! Vartolu'nun çocukluk sırrı ortaya çıkıyor

Çukur dizisi 20. yeni bölümüyle 12 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden ön izleme ise yayınlandı. Çukur'da babası İdris'e çocukken yaşadığı zor günleri anlatan Vartolu'nun, 'Allah'a dua ettim. Ya benim canımı al ya da dedemin. Bitsin artık bu çile. Nereden bilebilirdim ki çocukların dualarının kabul olduğunu. O geceden sonra bir daha öyle dua edemedim. Sanıyordum ki dedem ölünce her şey bitecek ama yeni başlıyormuş. Komşular geldi bir kaç gün yemek getirdiler. Sonra o da kesildi. Beni yurda götüreceklerini söylediler ama kimse gelmedi.' sözleri dikkat çekiyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 20. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir. İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu hayatının en zorlu yol ayrımına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.