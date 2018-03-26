Çukur 22. yeni bölüm izle: Elvis, Koçovalı kadınları kaçırıyor! (Çukur 22. bölüm ön izleme)

Çukur 22. yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Yamaç, Vartolu ve Medet, Baykal'ı oyuna getirir ve ele geçirirler. Fakat yeni bölümde ortaya çıkan ve Saygın Soysal'ın canlandırdığı yeni karakter Elvis, Baykal'ı geri ister. Elvis, Baykal'a karşılık Koçovalı kadınları kaçırır. Saadet'in de kaçırılan kadınlar arasında olduğunu öğrenen ve ilk hareket eden Vartolu oluyor. Yamaç ise aileme kimse zarar veremez diyerek Elvis'in karşısına çıkıyor. Bu savaştan kim galip çıkacak? Baykal'ı geri verecekler mi? Çukur 22. yeni bölüm fragmanları, özeti ve ön izleme sahnesi ile online izleme bağlantısı haberimizde.
Çukur yeni bölümde Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor.
Çukur’un 22. bölümde; Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberi geliyor. Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor.
Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.
ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM İZLE (26 MART PAZARTESİ 20.00 SHOW TV)
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı. Bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni topladı. Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı. Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.
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