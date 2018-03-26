Çukur 22. yeni bölüm izle: Elvis, Koçovalı kadınları kaçırıyor! (Çukur 22. bölüm ön izleme)

Çukur 22. yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Yamaç, Vartolu ve Medet, Baykal'ı oyuna getirir ve ele geçirirler. Fakat yeni bölümde ortaya çıkan ve Saygın Soysal'ın canlandırdığı yeni karakter Elvis, Baykal'ı geri ister. Elvis, Baykal'a karşılık Koçovalı kadınları kaçırır. Saadet'in de kaçırılan kadınlar arasında olduğunu öğrenen ve ilk hareket eden Vartolu oluyor. Yamaç ise aileme kimse zarar veremez diyerek Elvis'in karşısına çıkıyor. Bu savaştan kim galip çıkacak? Baykal'ı geri verecekler mi? Çukur 22. yeni bölüm fragmanları, özeti ve ön izleme sahnesi ile online izleme bağlantısı haberimizde.

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur yeni bölümde Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor.