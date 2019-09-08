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Çukur 3. yeni sezon ne zaman? İdris Koçovalı öldü mü? İşte Çukur yeni sezon fragmanı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.09.2019 21:35 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, 16 Eylül Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Sezon finalinde tuzağa düşen Yamaç ve babası İdris karşı karşıya gelmişti. Peki Çukur'da İdris öldü mü? Çukur'un 3. yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. İşte Çukur 3. sezon fragmanı ve yaşanacaklar.

“Yamaç ve İdris’e neler olacak?” sorusunun yanıtı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını isteyen Yücel’in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı. Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?” sözleri ise izleyenleri şoke etti.

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İdris’in kollarına yığıldığı Yamaç’ın deliye döndüğü ve ağzından “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?” sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris’in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.

Diziye dahil olan Damla Sönmez’in de ilk kez görüldüğü yeni sezon tanıtımı heyecanı yükseltirken, darmaduman olan Koçovalıların neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla 16 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Show TV'de!

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