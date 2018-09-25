Çukur 35. son bölüm izle: Yamaç'tan Cumali'ye rest! (Çukur yeni bölümden ilk sahne)

Çukur 35. son bölümü ile Show TV'de hayranlarını ekran başına kilitledi. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erhan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin paylaştığı Çukur, 2. sezonunda da sürükleyici ve merak ettiren senaryosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Söz son bölümde Karakuzular, Yamaç ve Cumali'nin ortaya çıkmaması karşılığında her gün bir kişinin öldüreceğini söyledi. Yamaç, gözünün önünde hayatını kaybeden genç bir çocuğu görünce göğsüne Çukur dövmesi yaptırmasına ve intikamını alacağını söylüyor. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise Yamaç, abisi Cumali'ye rest çekiyor ve Çukur'a tekrar huzuru getireceğini sölüyor. Çukur son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.