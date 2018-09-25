Çukur 35. son bölüm izle: Yamaç'tan Cumali'ye rest! (Çukur yeni bölümden ilk sahne)

Çukur 35. son bölümü ile Show TV'de hayranlarını ekran başına kilitledi. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erhan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin paylaştığı Çukur, 2. sezonunda da sürükleyici ve merak ettiren senaryosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Söz son bölümde Karakuzular, Yamaç ve Cumali'nin ortaya çıkmaması karşılığında her gün bir kişinin öldüreceğini söyledi. Yamaç, gözünün önünde hayatını kaybeden genç bir çocuğu görünce göğsüne Çukur dövmesi yaptırmasına ve intikamını alacağını söylüyor. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise Yamaç, abisi Cumali'ye rest çekiyor ve Çukur'a tekrar huzuru getireceğini sölüyor. Çukur son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 2. bölümünde Cumali, kapısında yaralı halde bulduğu kardeşi Yamaç’a yardım ederken, mahallenin gençlerinin saldırısına uğrayan Vartolu büyük bir tehlike atlattı. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meke ve Celasun’un artık karşı karşıya olduğu görüldü. Kendine geldiğinde karşısında Cumali’yi bulan Yamaç’ın abisiyle duygu yüklü kavuşması ekran başındakileri de derinden etkiledi.
Karakuzuların Sena’yı aradığını bilen ve karısı için endişelenen Yamaç’a yardım eden Cumali, onu bulup Yamaç’a getirdi. Hiç vakit kaybetmeden Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali’yi durdurmaya çalışan Yamaç abisinin hiç bilmediği sert yanıyla yüzleşti.
“Abi…” #çukurheryerde@cukurdizi @Aras_B_iynemli pic.twitter.com/sdKdk7vjij— Show TV (@ShowTV) 24 Eylül 2018
Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye, Yamaç ve Cumali’nin arandığını ve bulunmadıkları her gün Çukur’dan birinin öleceğini söylemesiyle Yamaç, gizlice Çukur’a girdi. Çukur sokaklarında yükselen silah sesleri ve genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için mücadelesine devam edeceğini gösterdi. Göğsüne Çukur dövmesini yaptıran Yamaç’ın “Çukur her yerde!” sözleri dikkat çekti.
<•••> #çukurheryerde@cukurdizi @Aras_B_iynemli @kadircermik pic.twitter.com/H6jLz5T8vC— Show TV (@ShowTV) 24 Eylül 2018