Çukur 55. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Selim, Aliço'dan ne istiyor?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 25 Şubat Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 21. bölümünde teslimat baskınından sonra Yücel’den şüphelenen Yamaç, Çeto ve Mahsun hakkında bilgi almaya çalıştı. Karakuzular Uluç’u, kızı Damla ile tehdit edince Damla’nın yolu Koçovalılarla kesişti. Bir süre Koçovalılarla kalacak olan Damla ile ona yardım eden Cumali arasındaki inatlaşma heyecan yarattı. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesiyle Salih öfkeden deliye döndü. Mahsun’un yaralarına dokunan Sultan sözleriyle Mahsun’un canını acıtırken, tavrıyla herkesi şoke etti. Mahsun, Salih’i bir kez daha ailesiyle tehdit ederken Salih, Saadet ve oğluna bir şey olacağı korkusuyla eve koştu ve Çeto’nun isteğiyle Salih’in güvenini kazanmaya çalışan Veysel’i karşısında buldu. Gözü dönen Salih, Karakuzulardan silahları almak için operasyona hazırlanan Koçovalılara yardım etti.

YAMAÇ MAHSUN'A HANGİ BİLGİLERİ VERDİ?

Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Aliço’nun yardımıyla bulduğu belgeleri Mahsun’a veren Yamaç, hediyesiyle izleyenleri şaşırttı. Kendisinden yardım isteyen Veysel’e yardım etmek için yola çıkan Salih karşısında Remzi ve Karakuzuları buldu. Salih’i tuzağa çektiklerini düşünen Karakuzular, kendilerinin tuzağa düştüğünden habersizdi. Koçovalıların bir anda ortaya çıkmasıyla bol aksiyonun yaşandığı bölümde Cumali, Veysel’i affetmedi. Medet’in olan biteni öfkeyle izleyen Çeto’ya silah doğrulttuğu final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.