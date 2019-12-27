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  4. Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç Mahsun'u affedecek mi?

Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç Mahsun'u affedecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 22:05 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 82. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni yılda ekrana iki hafta ara verecek olan Çukur'un yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Çukur'a geri dönen Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun karakterinin de görüldüğü fragmanda, Cumali ise tedavi gördüğü hastanede polislere yakalanıyor. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. İşte Çukur 82. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Akın’ın eve girmesini istemeyen Yamaç, Sultan’ın tepkisiyle karşılaşıyor. Yamaç’ın Vartolu için söylediği, “Babasını öldüren adamı bulacak, hesabını kesecek!” sözleri dikkat çekiyor. Polisin peşinde olduğu Cumali’nin yakalanıp yakalanmayacağı merakla beklenirken, Vartolu görevini tamamlamak için büyük bir tehlike altına giriyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 15. bölümünde Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak.

Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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