Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç Mahsun'u affedecek mi?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Akın’ın eve girmesini istemeyen Yamaç, Sultan’ın tepkisiyle karşılaşıyor. Yamaç’ın Vartolu için söylediği, “Babasını öldüren adamı bulacak, hesabını kesecek!” sözleri dikkat çekiyor. Polisin peşinde olduğu Cumali’nin yakalanıp yakalanmayacağı merakla beklenirken, Vartolu görevini tamamlamak için büyük bir tehlike altına giriyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 15. bölümünde Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak.

Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.