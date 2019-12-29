Çukur 82. yeni bölümden Nejat İşler'li fragman! Çukur'da Çağatay Erdenet fırtınası esecek! Nejat İşler hangi rolde oynuyor?

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'a sürpriz bir isim dahil oldu. 3 sezondur her bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı.

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren 'Çukur'un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Efsun'un ardından Reşit, Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda "Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır" sözleriyle uyarıyor.

Çağatay Erdenet'in Yamaç'ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

