Mynet Trend
  4. Çukur 82. yeni bölümden Nejat İşler'li fragman! Çukur'da Çağatay Erdenet fırtınası esecek! Nejat İşler hangi rolde oynuyor?

Çukur 82. yeni bölümden Nejat İşler'li fragman! Çukur'da Çağatay Erdenet fırtınası esecek! Nejat İşler hangi rolde oynuyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 82. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni yılda ekrana ara verecek olan Çukur'a ünlü oyuncu Nejat İşler de katıldı. Son olarak Behzat Ç.'de rol alan Nejat İşler, Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın yeni düşmanı Çağatay Erdenet rolünü canlandıracak.

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'a sürpriz bir isim dahil oldu. 3 sezondur her bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı.

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren 'Çukur'un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Çukur_Nejat İşler (1)

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Efsun'un ardından Reşit, Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda "Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır" sözleriyle uyarıyor.

Çağatay Erdenet'in Yamaç'ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.

nejat-işler

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Mehmet Şef'in gözyaşlarıMasterChef'te elenen isim belli oldu! Mehmet Şef'in gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çukur çukur fragman nejat işler

En Çok Okunan Trend Haberler

6 milyondan fazla izlendi! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

6 milyondan fazla izlendi! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu!

Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu!

Korkunç! Beş ceset, iki kesilmiş kafa...

Korkunç! Beş ceset, iki kesilmiş kafa...

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı! MasterChef yarı finalistleri kimler?

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Mehmet Şef'in gözyaşları

Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımcısı açıkladı

Mucize Doktor'un yapımcısından açıklama

Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

Anketten sürpriz sonuç çıktı… İşte son 10 yılın en iyi Hollywood filmleri!

Biz Böyleyiz vizyon için gün sayıyor

Biz Böyleyiz filminde karaoke 90’lar partisi!

Haftanın vizyon filmleri

Yusuf ile Menekşe arasındaki 'Şuursuz Aşk' gözlerinizi yaşartacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.