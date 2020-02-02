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Çukur 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'a ne yapacak? Mahsun'a Çağatay şoku!

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2020 21:17 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen 86. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çağatay’ın tehdit ettiği Yücel’in Mahsun’dan hesap sorduğu ve gerçekleri söylemesi için ölesiye dövdürdüğü tanıtımda Yamaç ve Vartolu’nun neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek. Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek.
Çukur (2)
İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.
Çukur (3)

Çukur (1)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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