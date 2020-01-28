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Çukur 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu'nun Yamaç planı ortaya çıktı! Çağatay'a büyük tuzak! Çukur 85. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 01:27 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 85. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölümüne Yamaç'ın ortadan kaybolması damga buldu. Yamaç'ın ölüp ölmediğinin yanıtı ise finalde belli oldu. Selim ve Cumali, kardeşleri Yamaç'ın öldüğünü haber alırken, Mahsun ve Vartolu ise Yamaç'ı Çağatay Erdenet'in tuzağından kurtardı. Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu'nun ne yapacağı ise merak konusu oldu. Peki Çukur 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 85. son bölüme damga vuran final.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Ocak Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerde oynadığu Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu. Selim ve Cumali'nin öldüğünü sandığı Yamaç'ı Vartolu'nun sakladığı ortaya çıktı. Finalde ise Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu kardeşiyle yüz yüze geldi.

ÇUKUR 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin merakla beklenen 86. yeni bölümünden ilk sahne-fragman ise henüz yayınlanmadı. 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümden ilk fragman ise önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in adamı Fatih, adamlarıyla beraber Çukur’a geldi. Kahvehanenin önünde kendisini karşılayan Selim’e patlayan araçtan Mahsun’un çıkardığı yüzüğü getirerek, Yamaç’tan geri kalanları hastanede bulabileceklerini söyledi. Koçovalılar'a ait olan hastaneye giden Selim ve Cumali'ye ise doktor morga bırakılan ceset parçalarını gösterdi. Selim'in isteği üzerine ise cesedin Yamaç'a ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapıldı.

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VARTOLU VE MAHSUN'UN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Çağatay Erdenet'in tehditleri sonrasında Çukur'dan ayrılmak zorunda kalan Cumali ve Selim Laleli'deki evlerinde bir araya geldi. Selim'i arayan doktor DNA testine giren cesedin Yamaç'a ait olduğunu söyledi. Aldıkları acı haber karşısında yıkılan Cumali ve Selim, Yamaç'ın öldüğünü ise mahalleden sakladı. Ancak finalde ise her şeyin Vartolu'nun planı olduğu ortaya çıktı.

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Yücel ve Çağatay'ın Yamaç'ı tuzağa düşüreceğini öğrenen Mahsun, diğer yandan ise Vartolu'nun karşısına çıkarak tuzağı anlattı. Çağatay'a karşı plan kuran Mahsun'un, çatışmadan Yamaç'ı kurtardığı ve patlayan araca ise Vartolu'nun cezaevindeki düşmanını koyduğu ortaya çıktı. Mahsun'un sayesinde hayatta kalan Yamaç'ı ise Vartolu herkesten gizlediği bir yerde alıkoydu. Vartolu'nun hastane doktoruyla da anlaşarak, Cumali ve Selim'e Yamaç'ın öldüğünü söylemesini istediği ortaya çıktı. Finalde ise kendine gelen Yamaç karşısında Vartolu'yu buldu. Vartolu'nun kardeşi Yamaç'a ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

AKIN'IN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Çukur'da Selim'in oğlu Akın Koçovalı ise büyük değişimiyle izleyenleri şaşırttı. Yücel ile iş birliği yaparak ailesine tuzak kuran, dedesi İdris'in ölümüne neden olan Akın, babası Selim'in kendisine iyi davranması ve görev vermesinin ardından değişim yaşadı. Selim'in evi korumakla görevlendirdiği Akın'a gelen Çağatay Erdenet ise beklemediği bir yanıt aldı.

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Akın'ı kendi tarafına çekmek isteyen Çağatay, Akın Koçovalı'nın "Çukur size boyun eğmeyecek. Belki biz bu savaşın sonunda yok oluruz ama sizi de yok ederiz. Şimdi geldiğiniz yoldan defolun gidin" sözüyle büyük şok yaşadı.

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