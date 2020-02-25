Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi: "Siz kazandınız" Çukur 89. son bölüm izle!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 24 Şubat Pazartesi akşamı 89. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde arandıkları için mahalleye giremeyen ağabeylerini bir araya getiren Yamaç, onları Çukur'a sokmanın bir yolunu buldu. Yamaç dağılan ailesini yeniden bir araya getirdi.



ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 90. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden bir araya gelen Koçovalı kardeşler, Çukur'a gelir sağlamak amacıyla silah sevkiyatı yaptı. Tırları almaya giden Selim ve Yamaç, Çağatay Erdenet tarafından büyük bir sürprizle karşılaştı.

YAMAÇ ÇAĞATAY'A BOYUN EĞDİ

Çukur'da babasının boşluğunu dolduramadığını düşünen Yamaç, Çağatay Erdenet tehlikesini de göz önünde bulundurarak mahallenin daha fazla zarar görmemesi için, Çağatay'a boyun eğmeye karar verdi. Çağatay'ın karşısına çıkan Yamaç, Çukur'u korumak için artık pes ettiğini söyledi. Yamaç, Çağatay'ın dostlarına verdiği altını geri isterken, Çağatay Erdenet'e ise emrinde olduğunu söyledi. Çağatay ise Yamaç'a "Doğru yolu bulacağını biliyordum" dedi.