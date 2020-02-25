Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi: "Siz kazandınız" Çukur 89. son bölüm izle!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 24 Şubat Pazartesi akşamı 89. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde arandıkları için mahalleye giremeyen ağabeylerini bir araya getiren Yamaç, onları Çukur'a sokmanın bir yolunu buldu. Yamaç dağılan ailesini yeniden bir araya getirdi.
Çukur'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 90. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.
Yeniden bir araya gelen Koçovalı kardeşler, Çukur'a gelir sağlamak amacıyla silah sevkiyatı yaptı. Tırları almaya giden Selim ve Yamaç, Çağatay Erdenet tarafından büyük bir sürprizle karşılaştı.
Çukur'da babasının boşluğunu dolduramadığını düşünen Yamaç, Çağatay Erdenet tehlikesini de göz önünde bulundurarak mahallenin daha fazla zarar görmemesi için, Çağatay'a boyun eğmeye karar verdi. Çağatay'ın karşısına çıkan Yamaç, Çukur'u korumak için artık pes ettiğini söyledi. Yamaç, Çağatay'ın dostlarına verdiği altını geri isterken, Çağatay Erdenet'e ise emrinde olduğunu söyledi. Çağatay ise Yamaç'a "Doğru yolu bulacağını biliyordum" dedi.
Damla'yı adliye çıkışına gidip alan Cumali, onu Çukur'da manzaralı bir çatıya çıkarttı. Damla, çok özel bir şey olduğunu ve utandığını söyledi. Cumali kimseye söylemeyeceğine söz verince Damla, hamile olduğunu ve baba olacağı müjdesini verdi. Cumali bunu duyunca şaşkınlıktan konuşamadı.
Fadik ile Sultan'ın Azer ile Karaca'yı evlendirme fikirleri olduğunu öğrenen Yamaç soluğu Kurtuluş ailesinin evinde aldı. Azer'in ailelerine ne kadar zarar verdiğini hatırlatan Yamaç, ya eve dön, ya da bir daha asla gelme diyerek Karaca'yı çok önemli bir kararın eşiğinde bıraktı. Karaca ise ailesini seçerek Azer'i terk etti ve evine döndü.
Efsun'un yanına giden Yamaç, Efsun'un yanında kalmak istediğini ama artık yapamayacağını anlattı. Yamaç, Nehir'in hamile olduğunu ve kendi çocuğunu taşıdığını; babasının hatalarını tekrarlayamayacağını söyledi.
Yamaç'ın isteğiyle Koçovalılar'ın evine gelen Nehir, onunla konuşmak istedi. Yamaç çocuğu korumak için verdiği sözün sonuna kadar arkasında olacağını ancak fazlasını yapamayacağını anlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum