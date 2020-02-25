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Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi: "Siz kazandınız" Çukur 89. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2020 01:44 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 89. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Yamaç dağılan ailesini ve mahalleyi toparlamak için harekete geçti. Selim, Salih, Yamaç ve Cumali yeniden Çukur'a geri döndü. Ancak Koçovalılar gelir elde etmek için sevkiyat yaparken Çağatay şoku yaşadı. Yamaç ise bir ilke imza atarak pes ettiğini açıkladı ve Çağatay'a artık emrinde olduğunu söyledi. Peki Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm final sahnesi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 24 Şubat Pazartesi akşamı 89. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde arandıkları için mahalleye giremeyen ağabeylerini bir araya getiren Yamaç, onları Çukur'a sokmanın bir yolunu buldu. Yamaç dağılan ailesini yeniden bir araya getirdi.
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ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 90. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden bir araya gelen Koçovalı kardeşler, Çukur'a gelir sağlamak amacıyla silah sevkiyatı yaptı. Tırları almaya giden Selim ve Yamaç, Çağatay Erdenet tarafından büyük bir sürprizle karşılaştı.

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YAMAÇ ÇAĞATAY'A BOYUN EĞDİ

Çukur'da babasının boşluğunu dolduramadığını düşünen Yamaç, Çağatay Erdenet tehlikesini de göz önünde bulundurarak mahallenin daha fazla zarar görmemesi için, Çağatay'a boyun eğmeye karar verdi. Çağatay'ın karşısına çıkan Yamaç, Çukur'u korumak için artık pes ettiğini söyledi. Yamaç, Çağatay'ın dostlarına verdiği altını geri isterken, Çağatay Erdenet'e ise emrinde olduğunu söyledi. Çağatay ise Yamaç'a "Doğru yolu bulacağını biliyordum" dedi.

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CUMALİ BABA OLUYOR!

Damla'yı adliye çıkışına gidip alan Cumali, onu Çukur'da manzaralı bir çatıya çıkarttı. Damla, çok özel bir şey olduğunu ve utandığını söyledi. Cumali kimseye söylemeyeceğine söz verince Damla, hamile olduğunu ve baba olacağı müjdesini verdi. Cumali bunu duyunca şaşkınlıktan konuşamadı.

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AZER VE KARACA AŞKINA YAMAÇ ENGELİ

Fadik ile Sultan'ın Azer ile Karaca'yı evlendirme fikirleri olduğunu öğrenen Yamaç soluğu Kurtuluş ailesinin evinde aldı. Azer'in ailelerine ne kadar zarar verdiğini hatırlatan Yamaç, ya eve dön, ya da bir daha asla gelme diyerek Karaca'yı çok önemli bir kararın eşiğinde bıraktı. Karaca ise ailesini seçerek Azer'i terk etti ve evine döndü.

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YAMAÇ'TAN EFSUN'U YIKAN SÖZLER

Efsun'un yanına giden Yamaç, Efsun'un yanında kalmak istediğini ama artık yapamayacağını anlattı. Yamaç, Nehir'in hamile olduğunu ve kendi çocuğunu taşıdığını; babasının hatalarını tekrarlayamayacağını söyledi.

Yamaç'ın isteğiyle Koçovalılar'ın evine gelen Nehir, onunla konuşmak istedi. Yamaç çocuğu korumak için verdiği sözün sonuna kadar arkasında olacağını ancak fazlasını yapamayacağını anlattı.

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