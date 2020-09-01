Çukur 94. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ay Yapım imzalı, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor. Çukur'un 4. sezon 3. fragmanında Yamaç'ın "Acılarıma son ver abi!" sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. "Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?" sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

Çukur yeni bölümüyle Eylül'ün son haftası Show TV'de olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.