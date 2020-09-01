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  4. Çukur 94. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

Çukur 94. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Çukur dizisi yeni sezondan çarpıcı bir fragman yayınlandı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ekrana erken veda eden Çukur'un 94. yeni bölüm fragmanında, Yamaç ve ağabeyi Cumali karşı karşıya geliyor. Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Peki Çukur ne zaman başlıyor? İşte Çukur 4. sezon 3. fragmanı.

Ay Yapım imzalı, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor. Çukur'un 4. sezon 3. fragmanında Yamaç'ın "Acılarıma son ver abi!" sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. "Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?" sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

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Çukur yeni bölümüyle Eylül'ün son haftası Show TV'de olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

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Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.

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ARIK BÖKE, ÇAĞATAY'IN YERİNE GEÇTİ

Babası Cengizhan'dan gelecek telefonu bekleyen Arık Böke en sonunda istediği aramayı alıyor. Babasının aramasıyla üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu be
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kesin bu kadar abartarak öldürüyor ya rüya falandır
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