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Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca Azer'i öldürecek mi? Cihangir Ceyhan Çukur'dan ayrıldı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 02:10 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 97. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, düğünlerinin ardından Karaca'nın Azer'e silah çekerek hesap soruyor. Karaca, dedesi İdris Koçovalı'nın ölümünde Azer'in sorumlu olup olmadığını öğrenmek istiyor. Azer ise "O zaman başkaydı, ben bilemedim" diyor. Peki Çukur'da Azer ölüyor mu? Azer Kurtuluş rolündeki Cihangir Ceyhan Çukur'dan ayrılacak mı? İşte Çukur 97. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 21 Eylül Pazartesi ekrana gelen 96. son bölüm final sahnesinde Karaca'nın yeni evlendiği Azer'e silah çekmesi damga vurdu. Karaca'nın düğününe gelen Sultan Koçovalı, torununa Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı olduğunu söyleyerek ayrıldı.
Çukur'un 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 97. bölüm fragmanında ise Karaca, Azer'e silah doğrultarak İdris Koçovalı'nın ölümünden sorumlu olup olmadığını soruyor.

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Azer ise gözyaşları içinde "O zaman başkaydı, ben bilemedim" yanıtını veriyor. Karaca'nın Azer'i öldürüp öldürmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
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CUMALİ YAMAÇ'I CENGİZ ERDENET'TEN KURTARACAK MI?

Çukur 97. yeni bölümde diğer yandan ise Cengiz Erdenet, Koçovalılar'ın mezarlarına saldırıyor. Yamaç'ı rehin alan Cengiz Erdenet mezarları yıkmakla tehdit ediyor. Cumali'nin koşarak Yamaç'ın olduğu yere geldiği anlar "Kardeşine yardıma mı geldi?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM KONUSU

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek.

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Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak.

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Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynayacak.

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Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.

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