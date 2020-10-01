Çukur 98. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç, Cengiz Erdenet'i vuracak mı?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 5. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Cumali ve Selim Koçovalı, Erdenetler'in düzenlediği bir daveti basıyor. Yamaç ise ağabeyi Cumali ile yüz yüze geliyor. Diğer yandan ise Yamaç, Cengiz Erdenet'i vuracağını Vartolu'ya söylüyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arık'ı kaçırtan ve pusuya düşürten isim herkesi şaşırttı. Bu hain tuzağı Ogeday Erdenet planlamıştı. Nedim, Arık'ı öldürmekle tehdit ederek Cengiz ile konuşmak istedi. Cengiz, Yamaç'ı yanına çekmek için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.



Yamaç'ı Çukur'da mezarlığa getirdi ve Koçovalıların mezarlarına saldırarak Yamaç'ı dehşete düşürdü. İyice çaresiz hisseden Yamaç tam İdris'in mezarına saldıracakları sırada hayatının belki de en zor kararını verdi; Cengiz'in teklifini kabul ederek onun yanına geçti. Cengiz'in aracını takip eden Vartolu mezarlıkta yaşananları görünce müdahale etmek istedi ancak onu da annesinin mezarıyla tehdit ederek elini kolunu bağladılar. Mezarlıkta yaşanan hareketli anları gören Ecevit ve Ferhat, Cumali ve Selim'e haber verdi.



Cumali, Çukurlu gençleri toplayarak mezarlığa giderken Yamaç, Cengiz'in arabasına binerek oradan uzaklaştı. Yamaç, Çukur için Cengiz'e teslim olarak bir kez daha kendini feda etti. Mezarlıkta yaşanan olayı Cumali'nin kurtardığını düşünen mahalleli onu büyük bir coşkuyla karşılarken, bu durum Cumali'nin Çukur sokaklarındaki hakimiyetini başlattı. Cengiz'in Yamaç'a verdiği ilk görev Arık'ı bulup kurtarması oldu. Vartolu bunu duyunca öfkeden deliye dönse de Yamaç'ın Cengiz'in yanında olma sebebini duyunca kardeşini yine yalnız bırakamadı. Yamaç ve Vartolu, Arık'ın yerini bularak onu kurtarmak için harekete geçti. Bu sırada Arık, tepesinde bağlı bir araç bulunan arabanın içindeydi. Vartolu ve Yamaç tüm adamları indirdi ancak Arık'ı arabadan çıkaramadılar.