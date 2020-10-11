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Çukur 99. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'a Arık ve Yamaç'in kavga sahnesi damga vuracak

11.10.2020 20:44 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 99. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yamaç ve Arık'ın birbirine girdiği aksiyon dolu tanıtımda silahlı adamların Çukur'a saldırması gerilimi arttırıyor. Cumali ve Arık'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan giderek yükselirken ikilinin kavgası sonucunda neler olacağı merakla bekleniyor. Peki Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 4. sezon 6. bölüm 2. fragmanı.

Çukur dizisinin 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 99. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek.
Çukur (4)

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cengiz’in isteğiyle Arık’ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur’u da korumak için Arık’la nefes kesen bir mücadeleye girecek.

Çukur (3)

Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu’dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Çukur (1)
Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak.

Çukur (6)

Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali’nin Erdenetler’e karşı yaptığı son hamle Çukur’u, Yamaç’ı ve Erdenetler’i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

Çukur (3)
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Çukur (2)
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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