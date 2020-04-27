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Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 94. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merakla bekleniyor. Çukur geçen hafta Çukur Evde isimli 93. bölümüyle ekrana gelmişti. Peki Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV 27 Nisan Pazartesi yayın akışı.

Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un yeni bölümü Show TV'nin 27 Nisan Pazartesi yayın akışında yer almıyor. Çukur yerine Sağ Sağlim isimli Türk filmi yayınlanacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda YouTube üzerinden canlı yayın yapmıştı. Çukur dizisinin 94. yeni bölüm fragmanı ise Show TV tarafından yayınlanmadı.

Çukur Evde_Kamera Arkası

Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Cukur Evde Bolumu (10)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un sürprizlerle dolu bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

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