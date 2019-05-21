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Çukur'da Aliço öldü mü? Rıza Kocaoğlu'ndan Çukur'a veda mesajı!

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SİNEMA TV  | 21.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da dizisinde sezon finali öncesinde şok bir ayrılık yaşandı. Aliço'nun sahnesi herkesi şaşırttı. Yücel kaçırdığı Aliço'yu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapsetti ve benzin dökerek ateşe verdi. Yangın sırasındaki patlamada yaralanan Yamaç ise Aliço'yu kurtaramadı. Salih Aliço'nun öldüğünü Yamaç'a söyledi. Çukur'da Aliço rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu ise Instagram'dan veda mesajı paylaştı.

Çukur'da Aliço öldü mü? Rıza Kocaoğlu'ndan Çukur'a veda mesajı!

Çukur dizisinin 66. son bölümünde Aliço'nun ölümü herkesi şaşırttı. Yücel, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapsetti ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a buranın fotoğrafını gönderdi.

Aliço'yu kurtarmaya gelen Yamaç ise yaşanan patlamayla yere düşüp bayıldı. Yamaç ise Aliço'nun öldüğünü Salih'ten öğrendi.

ALİÇO ÖLDÜ MÜ?
Fotoğraftaki atık merkezini bulan Yamaç yanındaki genci gönderdikten sonra silahına sarıldı.. Mekanda keşfe çıkan Yamaç, Aliço’nun sesinin geldiği yöne gidince kötü sürprizle karşılaştı. Yamaç’a büyük bir tuzak kuran Yücel onu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapsetti. Remzi ise Aliço’nun etrafındaki kağıtlara benzin döküp ateş verdi.

'ALİÇO'YU BU SABAH DEFNETTİK'
Sonunda Aliço’nun olduğu odaya giren Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yanan yığına doğru koşan Yamaç patlamasın etkisi ile yere düşüp bayıldı. Baygınlık sırasıda geçmişe dönen Yamaç, Aliço ile geçirdiği bir günü hatırladı.

Atık merkezindeki patlama sonrası gözlerini hastanede açan Yamaç’ın ilk gördüğü kişi Salih oldu. Uyanır uyanmaz Aliço’yu soran Yamaç, Salih’in hallerinden şüphelenince acı gerçekle yüzleşti. Aliço’nun öldüğünü öğrenen Yamaç hemen ayağa kalkmaya çalışsa da Salih onu durdurdu.

RIZA KOCAOĞLU'NDAN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMI
Çukur'da Aliço rolünü canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço'nun bir fotoğrafını paylaştı. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.

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