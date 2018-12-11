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Çukur'da Aliço şoku! Vartolu'yu vuracak mı? Çukur 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2018 01:10 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 47. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, Yamaç ile buluşan Ersoy'u vurmak istiyor. Ersoy'un arabadan indiği anda silahını doğrultan Vartolu'ya sürpriz bir şekilde Aliço silah çekiyor. Aliço’nun Vartolu’ya silah doğrultmasıyla gerilimin yükseldiği sahnede “Aliço, Vartolu’yu vuracak mı?” sorusu akla geliyor. İşte Çukur 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çukur'da Aliço şoku! Vartolu'yu vuracak mı? Çukur 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ersoy’u uzaktan izleyen Vartolu’nun silah çektiği an arkasında beliren Aliço izleyenleri şaşırtıyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 17 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un 10 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Karakuzuların kimyagerini bulmak isteyen Cumali laboratuarlarını bassa da; Vartolu Celasun’un yardımıyla kaçmayı başardı. Karakuzuların Çukur’un çocuklarını almasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç ve Cumali, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçti. Karakuzuları izleyen ve çocuklara ulaşan Koçovalılar, çocukların gelmek istememesiyle büyük bir şok yaşadı. Sultan’ı, yeniden Sultan Ana olarak gördüğümüz bölümde, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan Mahsun türlü oyunlarla Sena’ya yakın olmaya çalıştı. Çeto ve Mahsun, Saadet’le tehdit ettikleri Vartolu’dan kendilerini korumasını istedi. Çeto ve Mahsun’a bir şey olması durumunda Saadet’i de kaybedeceğini anlayan Vartolu bir kez daha köşeye sıkıştı. Ersoy’dan, çocukların ailelerine geri verileceğini öğrenen Yamaç, Çeto ve Mahsun’u birlikte bulabileceği fırsatı yakaladı. Yamaç’ın baskına hazırlandığı final sahnesinde Cumali tarafından misafir edilen Vartolu çaresizdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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