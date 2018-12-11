Çukur'da Aliço şoku! Vartolu'yu vuracak mı? Çukur 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ersoy’u uzaktan izleyen Vartolu’nun silah çektiği an arkasında beliren Aliço izleyenleri şaşırtıyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 17 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 10 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Karakuzuların kimyagerini bulmak isteyen Cumali laboratuarlarını bassa da; Vartolu Celasun’un yardımıyla kaçmayı başardı. Karakuzuların Çukur’un çocuklarını almasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç ve Cumali, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçti. Karakuzuları izleyen ve çocuklara ulaşan Koçovalılar, çocukların gelmek istememesiyle büyük bir şok yaşadı. Sultan’ı, yeniden Sultan Ana olarak gördüğümüz bölümde, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan Mahsun türlü oyunlarla Sena’ya yakın olmaya çalıştı. Çeto ve Mahsun, Saadet’le tehdit ettikleri Vartolu’dan kendilerini korumasını istedi. Çeto ve Mahsun’a bir şey olması durumunda Saadet’i de kaybedeceğini anlayan Vartolu bir kez daha köşeye sıkıştı. Ersoy’dan, çocukların ailelerine geri verileceğini öğrenen Yamaç, Çeto ve Mahsun’u birlikte bulabileceği fırsatı yakaladı. Yamaç’ın baskına hazırlandığı final sahnesinde Cumali tarafından misafir edilen Vartolu çaresizdi.