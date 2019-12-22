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Çukur'da Berkay Ateş sürprizi! Mahsun geri mi dönüyor? Çukur 81. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 81. yeni bölümünden 2 . fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Geçen sezon diziye veda eden ünlü oyuncu Berkay Ateş, Çukur'a geri dönüyor. Dizide Yamaç'ın defalarca ölümden kurtaran kişinin Mahsun olduğu ortaya çıkıyor. Öldü sandığı Mahsun'u karşısına gören Yamaç büyük bir şok yaşıyor. İşte Çukur 81. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 81. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Son günlerde sosyal medyada dillenen söylentinin doğru olduğu ve Mahsun rolündeki performansıyla beğeni toplayan Berkay Ateş'in yeni bölümlerde projedeki tansiyonu artıracağı ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azer’in evinde Karaca’yı bulan Yamaç ve Selim’in, Sultan’ın sert tepkisiyle neye uğradığını şaşırdığı tanıtımda Karaca’nın Azer’e, “Ben asla Koçovalı olduğumu unutmayacağım!” sözleri dikkat çekiyor. Çatışma sahneleri heyecanı yükseltirken kendisini kurtaran kişinin Mahsun olduğunu Yamaç şoke oluyor.

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Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Mafya dizilerine hayır
çok saçma ne amaç uğruna öldüğünü bilmeyen yüzlerce insan öldü bu dizide çok saçma bir dizi
gençligi zehirlediniz naletolsun bu dizileri yapanlara ocaklarına ateş düşsün
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