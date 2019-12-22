Çukur'da Berkay Ateş sürprizi! Mahsun geri mi dönüyor? Çukur 81. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 81. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Son günlerde sosyal medyada dillenen söylentinin doğru olduğu ve Mahsun rolündeki performansıyla beğeni toplayan Berkay Ateş'in yeni bölümlerde projedeki tansiyonu artıracağı ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azer’in evinde Karaca’yı bulan Yamaç ve Selim’in, Sultan’ın sert tepkisiyle neye uğradığını şaşırdığı tanıtımda Karaca’nın Azer’e, “Ben asla Koçovalı olduğumu unutmayacağım!” sözleri dikkat çekiyor. Çatışma sahneleri heyecanı yükseltirken kendisini kurtaran kişinin Mahsun olduğunu Yamaç şoke oluyor.

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.