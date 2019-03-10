Çukur'da Çeto'nun korkunç planı! Cumali'nin düğününe saldırıyor! Çukur 56. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

“ANLAŞMA BİTTİ!

Cumali’nin “Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto’da ipler kopuyor. Koçovalılar, Cumali’nin düğününde gönüllerince eğlenirken, düğün olduğunu öğrenen Çeto harekete geçiyor. Silahların patladığı heyecan dolu tanıtımda Çeto ve Karakuzular düğünü basarken, yükselen çığlık sesleri gerilimi artırıyor.

CUMALİ KİMİNLE EVLENECEK?

Sena, Mahsun’la görüşerek izleyenleri şaşırtırken Uluç’un, Damla’ya “Tek bir imza, sadece formalite!” sözleri merak uyandırıyor. İdris ise aldığı kararı Cumali’ye bildiriyor; Damla ile evleneceğini öğrenen Cumali’nin ne tepki vereceği heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun’la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılardan intikam almaya çalışacak. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun’un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun’un düğününün ardından Çukur’da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.