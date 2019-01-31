Çukur'da Çeto'nun şok planı! 'En beklenmedik yerden saldıracağız' Çukur 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan’ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç'ın eşi Sena'ya aşık olan Mahsun, Sena'nın evine gizlice giriyor. Sena ise Mahsun'a silah çekiyor. Peki Sena ne yapacak? Mahsun'u vuracak mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 17. bölümünde Yamaç’ın gözlerini açtığı an Koçovalı Ailesi’ni sevindirirken, Sultan’ın Meliha’yı, İdris’le beraber hastanede gördüğü sahne, bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Yamaç’ın uyanmasıyla onu kimin vurduğunun peşine düşen Selim, herkesten şüphelenirken Sena’yla yüzleştiği dakikalar ise gerilimi artırdı. Cumali ve Vartolu arasında iktidar mücadelesi başlarken, mahallede Meke ile Ferhat arasındaki savaşın büyümesi tüm dengeleri alt üst etti. Karakuzular’ın mahalledeki hakimiyeti artık kalmamış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki mücadele yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Bölümün finalinde Cumali ve Vartolu iki tarafı karşı karşıya getirdi.