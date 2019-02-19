Çukur'da Cumali aşık mı oluyor? Uluç Reis'in kızı kim? Çukur 54. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde Uluç Reis'in kızı rolüyle Hare Sürel diziye katılıyor. Hare Sürel, Çukur'a sert bir giriş yaparken, babasını kurtaran Cumali ile bakışmaları dikkat çekiyor. Poyraz Karayel'deki Meltem rolüyle dikkatleri çeken Hare Sürel, artık Çukur'da rol alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 2. sezonun 20. bölümünde Aliço’nun ısrarlarına dayanamayan ve ona verdiği sözleri hatırlayan İdris, eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri döndü. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, İdris’in de yönlendirmesiyle eski işlerini geri almak için harekete geçti. Selim, Ayşe’nin Çeto’ya yardım eden kişi olduğunu öğrenirken Yücel, Çeto’nun kendisine tuzak kurduğunu ve intikam almak istediğini söyleyerek Koçovalıları şaşırttı. Salih’in mahallede açtığı müzikle birlikte geçmişine dair çıkan izler Çeto'yu zor durumda bıraktı. Koçovalılar, Çeto’nun büyük tepkisine anlam veremezken Mahsun, krize giren ve kendinden geçen Çeto’ya yardım etmeye çalıştı. Eski işlerini tekrar almak için mekanlara giden Koçovalılar, her seferinde Karakuzularla karşılaşsalar da Çukur’un birlik olmasıyla işlerin üstesinden geldiler. Uluç’un desteğiyle silah bulmaya çalışan ve Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, teslimat sırasında Koçovalıların engeliyle karşılaştı. Bölüm finalinde yaşanan sürpriz gelişme ise herkesi şoke etti. Kendine gelen Çeto yüzüklü kişinin yönlendirmesiyle Baykal’ın ofisine gitti ve Vartolu’nun ölmesini istedi.