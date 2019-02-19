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Çukur'da Cumali aşık mı oluyor? Uluç Reis'in kızı kim? Çukur 54. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2019 01:31 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 54. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Hare Sürel de diziye katılıyor. Uluç’un yaralandığını gören kızı öfkeden deliye dönerken, tepkisiyle Koçovalıları şaşırtıyor. İdris ve Uluç’tan özür dileyen genç kızın, kendisine yardım eden Cumali’yle bakışması dikkat çekiyor. Çukur'da bu sahne 'Cumali ile Uluç'un kızı sevgili mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi. Peki Çukur'da Uluç Reis'in kızını kim oynuyor? Hare Sürel kimdir? İşte Çukur 54. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde Uluç Reis'in kızı rolüyle Hare Sürel diziye katılıyor. Hare Sürel, Çukur'a sert bir giriş yaparken, babasını kurtaran Cumali ile bakışmaları dikkat çekiyor. Poyraz Karayel'deki Meltem rolüyle dikkatleri çeken Hare Sürel, artık Çukur'da rol alacak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un 2. sezonun 20. bölümünde Aliço’nun ısrarlarına dayanamayan ve ona verdiği sözleri hatırlayan İdris, eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri döndü. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, İdris’in de yönlendirmesiyle eski işlerini geri almak için harekete geçti. Selim, Ayşe’nin Çeto’ya yardım eden kişi olduğunu öğrenirken Yücel, Çeto’nun kendisine tuzak kurduğunu ve intikam almak istediğini söyleyerek Koçovalıları şaşırttı. Salih’in mahallede açtığı müzikle birlikte geçmişine dair çıkan izler Çeto'yu zor durumda bıraktı. Koçovalılar, Çeto’nun büyük tepkisine anlam veremezken Mahsun, krize giren ve kendinden geçen Çeto’ya yardım etmeye çalıştı. Eski işlerini tekrar almak için mekanlara giden Koçovalılar, her seferinde Karakuzularla karşılaşsalar da Çukur’un birlik olmasıyla işlerin üstesinden geldiler. Uluç’un desteğiyle silah bulmaya çalışan ve Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, teslimat sırasında Koçovalıların engeliyle karşılaştı. Bölüm finalinde yaşanan sürpriz gelişme ise herkesi şoke etti. Kendine gelen Çeto yüzüklü kişinin yönlendirmesiyle Baykal’ın ofisine gitti ve Vartolu’nun ölmesini istedi.

HARE SÜREL KİMDİR?
Çukur dizisine Uluç Reis'in kızı rolüyle katılan Hare Sürel 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu, aslen Samsun'un Bafralıdır. Tiyatro ile ilk olarak ortaokul yıllarından tanışan Hare Sürel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde "Sinema" üzerine yapmıştır.

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2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı “Medcezir” adlı dizide canlandırdığı "Leyla" karakteriyle birlikte hızla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, 2015 yılında “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı. Kanal D ekranlarında 2015 yılında yayınlanan “Poyraz Karayel” adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırmıştır. Cem Yılmaz'ın Pek Yakında isimli filminde de rol aldı.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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