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Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin gizemli karakteri Cumali'yi kimin oynayacağı belli oldu. Çukur'un merakla beklenen 2. sezonuna damga vuracak olan karakter Cumali Koçovalı'yı Necip Memili canlandıracak.

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Show TV'nin Çukur dizisinde kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali rolünün sahibi sonunda belli oldu. Çukur'da Koçovalı ailesinin hapishanede olan en büyük oğulları Cumali yeni sezona damga vuracak bir karakter olacak. Cumali karakteri için daha önce Nejat İşler, Ufuk Bayraktar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun isimleri de geçmişti. Ancak Ufuk Bayraktar'a teklif gitmediği, Nejat İşler'in de dizide oynamayı düşünmediği ortaya çıktı.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un merak edilen yeni oyuncusunun geçen haziran ayından beri adı kulislerde dolaşan Necip Memili olduğu öğrenildi. Necip Memili son olarak, Şahsiyet dizisindeki komiser rolüyle dikkatleri çekmişti.

Necip Memili

CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİNDE DE ROL ALIYOR
Şu günlerde Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin Kaçamak bölümünde oynayan Memili'nin geçen sezon Ay Yapım'ın yerli Prison Break projesi için de düşünüldüğü konuşuluyordu. Ancak FOX için çekilecek olan uyarlama dizinin senaryosunun yeniden yazdırılmaya karar verilmesi üzerine ise proje şimdilik rafa kaldırıldı. Necip Memili yakın zamanda yine Ay Yapım imzalı Şahsiyet adlı internet dizisinde de Tolga Yazgan karakterini oynamıştı.

Necip Memili 2


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