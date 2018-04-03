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Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

ÇUKUR HABERLERİ  | 03.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Show TV'nin popüler dizilerinden Çukur’da, sözleri Ömer Hayyam’a ait olan, Mehmet Güreli’nin seslendirdiği Kimse Bilmez şarkısında geçen “şarap” kelimesi sansürlendi.

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Sözleri Ömer Hayyam’a ait olan ve Mehmet Güreli tarafından seslendirilen "Kimse bilmez" isimli şarkı, Show TV’nin popüler dizisi Çukur’da sansürlenerek çalındı.

Dizide, Ömer Hayyam’ın bir rubaisinden alınan “Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde” sözlerindeki “şarap” kelimesi sansürlendi. Bunun yerine bir süre sessizlik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur Ömer Hayyam mehmet güreli sansür

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