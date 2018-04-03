Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Sözleri Ömer Hayyam’a ait olan ve Mehmet Güreli tarafından seslendirilen "Kimse bilmez" isimli şarkı, Show TV’nin popüler dizisi Çukur’da sansürlenerek çalındı.

Dizide, Ömer Hayyam’ın bir rubaisinden alınan “Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde” sözlerindeki “şarap” kelimesi sansürlendi. Bunun yerine bir süre sessizlik oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Show da Çukur dizisi

Fonda Memet Güreli’nin Kimse Bilmez parçasında Şarap sözcüğü geçtikçe bipleme yapıyorlar

Yuh ki ne yuh

Kepazelik !! — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 2 Nisan 2018