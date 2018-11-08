Çukur'da İdris, Yamaç ve Cumali buluşuyor mu? Çukur 42. yeni bölüm fragmanı izle

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 8. bölümünde Veysel’in mahalledeki hakimiyeti karşısında büyük mücadele veren İdris ve Emmi, Paşa’nın yokluğunda üçüncü silahşörlerini buldu. Veysel karşısında boyun eğmeyen İdris’in yardımına Selim yetişti. İdris, Meliha’yı anma akşamında duygu dolu anlar yaşadı. Sena’nın, Yamaç’ın evine götürdüğü Akşın ile Cumali’nin karşılaşması ekran başındakileri derinden etkiledi. Karakuzular karşısında Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar veren Cumali, Celasun’dan yardım istedi. Ancak bölümün finalinde Celasun’un Cumali’ye silah doğrultması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de! ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kafasında yeni bir plan kuran Yamaç, planı için Vartolu ile beraber işe yarar bir kimyasal arıyor. Kafa kafaya veren ikili planları için kimyasal ararken Cumali ikiliye bakıyor. Bulmacadaki kimyasalı soran Cumali haberi olmadan da olsa bir fikir veriyor. Sonunda konuya giren Cumali, Yamaç’ın deli hallerini görünce şaşırıp kalıyor. Planlarını devreye sokan Yamaç ve Vartolu ilk olarak Karakuzular’ın kimyagerinin peşine düşüyor. Hemen Karakuzular’ın adamını indirmeye başlayan ikili kimyager kaçmaya başlayınca, Vartolu adamları dövmeyi bırakıp kimyagerin peşine düşüyor. Kimyagerin evine kapıya giren Vartolu biraz dövdükten sonra karşısına oturtuyor. Yamaç ve Vartolu’yu takip ederek kimyagerin evine kadar gelen Cumali, ikilinin kapıdan çıkmasını bekliyor. Kapıdan çıkar çıkmaz ikisine de burada ne yaptığını soran Cumali, Yamaç’a niye kendinden habersiz iş yaptığını soruyor. Kendisinin her şeyi dinleyip uyguladığını söyleyen Cumali, Yamaç’tan her şeyi anlatmasını istiyor.

Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atıyor. Sokaktan geçerken olaya rast gelen İdris ve Emmi, öğretmenin yanına gidiyor. Eşyaların dışarı atıldığını görünce ellerine sopaları alıp üstlerini yürüyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Selim bu ekibe dahil oluyor. Çiyan ve adamları sağlam sopadan geçirdikten sonra İdris, Çiyan’ı sandalyeye oturtup tokatlıyor. Selim sonunda istediği soruyu İdris’e sormuş, çok merak ettiği cevabı beklemeye başlamıştı. İdris ise Selim’i karşısına alıp konuşmaya başlıyor. Kendi babasının da kendisine böyle davrandığını anlatan İdris, bu sayede İdris Koçovalı olduğunu söylüyor. Kavgadan çıkan İdris, evdeki ecza dolabından Selim’e pansuman için ilaç getiriyor. Selim bu durumdan mutlu olup gülümseyince İdris nedenini soruyor. Beraber ilk kez bir şey yaptıklarını söyleyen Selim’e İdris niye kendi çocuğuyla ilgilenmediğini soruyor. Davete sonunda icabet eden İdris, orkestra önündeki masasına oturduktan sonra fotoğrafı karşısına koyup, bardaklarını hazırlamaya başlıyor. Her şeyi hazırladıktan sonra sanatçıyı bekleyen İdris, geleni görünce şaşırıyor. Bir anda karşısında Meliha’yı gören İdris bir şey söyleyemiyor. Beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.