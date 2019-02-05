Çukur'da ihanet şoku! 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu yanıt buldu! Çukur 51. son bölüm izle!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç'a ihanet eden ve silahla vuran kişinin en yakın adamlarından Metin olduğu ortaya çıktı. Yamaç'ı kimin vurduğunu araştıran Selim, sonunda aradığı cevabı bularak Metin’in evini bastı. Selim gelmeden evden çıkan Metin ise Yamaç’ın evine gitti. Karşısında eli silahlı Metin’i karşısında bir anda gören Yamaç şaşırsa da Metin’in gelişi af için oldu. Kafasına bir anda silah dayayan Metin’i ise Selim durdurdu.

METİN YAMAÇ'I NEDEN VURDU?

Metin’i karşısına alan Yamaç, neden yaptığını soruyor. Başka çaresi olmadığını anlatan Metin, olanları anlatıyor. Mahallenin çocuklarını kandırarak çocuğu kaçırılan Metin, Çeto ve Mahsun’un dediklerini yapmak zorunda kalıyor. Oğlunu kurtarmak için Yamaç’a sıkan Metin iş sonrası ise oğluna kavuşuyor.

YAMAÇ MAHALLEDEKİ KAVGAYI BİTİRDİ

Vartolu ve Cumali’nin kardeş kavgasını bitiren nokta Yamaç’ı gelmesi oluyor. Çukur’a gelip kavgaya noktalayan Yamaç, konuşmaya başlayınca Selim kanamasını görünce onu durdurmaya çalışsa da Yamaç vazgeçmiyor. Herkesten tek tek hesap soran Yamaç, Meke ve Ferhat’tan da hesap soruyor. Mahalledeki sorunu çözmek için enerjisinin son damlasına kadar kullanan Yamaç hastaneye geri dönüyor.