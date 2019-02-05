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Çukur'da ihanet şoku! 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu yanıt buldu! Çukur 51. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2019 01:35 | Son Güncelleme

Çukur dizisi ekrana gelen 51. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu yanıt buldu. Çukur'da yakından tanıdığı biri tarafından vurulan Yamaç yaşadığı şok yüzünden o kişiyi hatırlayamadı. Ancak olayın peşini bırakmayan Selim Yamaç'ı vuranın Metin olduğunu ortaya çıkardı. Elinde silahla Yamaç'ın karşısına çıkan Metin ise intihar etmek üzereyken Selim tarafından engellendi. İşte Çukur dizisi 51. son bölümde yaşananlar.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç'a ihanet eden ve silahla vuran kişinin en yakın adamlarından Metin olduğu ortaya çıktı. Yamaç'ı kimin vurduğunu araştıran Selim, sonunda aradığı cevabı bularak Metin’in evini bastı. Selim gelmeden evden çıkan Metin ise Yamaç’ın evine gitti. Karşısında eli silahlı Metin’i karşısında bir anda gören Yamaç şaşırsa da Metin’in gelişi af için oldu. Kafasına bir anda silah dayayan Metin’i ise Selim durdurdu.

METİN YAMAÇ'I NEDEN VURDU?
Metin’i karşısına alan Yamaç, neden yaptığını soruyor. Başka çaresi olmadığını anlatan Metin, olanları anlatıyor. Mahallenin çocuklarını kandırarak çocuğu kaçırılan Metin, Çeto ve Mahsun’un dediklerini yapmak zorunda kalıyor. Oğlunu kurtarmak için Yamaç’a sıkan Metin iş sonrası ise oğluna kavuşuyor.

YAMAÇ MAHALLEDEKİ KAVGAYI BİTİRDİ
Vartolu ve Cumali’nin kardeş kavgasını bitiren nokta Yamaç’ı gelmesi oluyor. Çukur’a gelip kavgaya noktalayan Yamaç, konuşmaya başlayınca Selim kanamasını görünce onu durdurmaya çalışsa da Yamaç vazgeçmiyor. Herkesten tek tek hesap soran Yamaç, Meke ve Ferhat’tan da hesap soruyor. Mahalledeki sorunu çözmek için enerjisinin son damlasına kadar kullanan Yamaç hastaneye geri dönüyor.

KARAKUZULAR HAREKETE GEÇTİ
Operasyon düzenlediği herkesi mekana toplayan Çeto, İdris ve Emmi’yi de mekana çağırıyor. Karşısında Çeto’yu gören İdris şaşırıyor. İdris ve Emmi büyük şaşkınlık yaşarken Çeto ise İdris’le yüzleşiyor.

Operasyonları süren Karakuzuların bu sefer ki durağı başka bir depo oluyor. Silah deposunu basan Karakuzular, mühimmatları kamyonlara yükledikten sonra roketlerin üstüne benzin döküp ateşe veriyor. Yine imzalarını bırakan Karakuzular, depoyu havaya uçuruyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oldu. Sağlığını tehlikeye atarak ağabeylerini ayırmaya gelen Yamaç, Çukur çocuklarını içlerine düştüğü oyundan çıkardı. Sena’nın hiç beklenmedik bir yüzüyle karşılaşan Cumali ve Salih, İdris’in de sert tepkisiyle karşılaştı. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Yücel, Çeto ve Mahsun’a yeniden harekete geçmeleri için yardım etti. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına Çukur’a dönmek istedi. Bu sırada Sultan da Çukur’daki evine geri döneceğini ev halkına söyledi.

Cumali, Selim ve Salih’in mahalleyi toparladığı bölümde Çeto ve Mahsun, Karakuzuları örgütleyerek, silah depolarını patlatmaya başladı. Sultan ve Meliha karşı karşıya gelirken Meliha, kendisini yaşatan kişinin Sultan olduğunu öğrendi. Yamaç’ın karşısına çıkarak af dileyen Metin, başına silah dayadığı sırada Selim tarafından engellendi. Yamaç’ı vuran kişinin Metin olduğunu öğrendiğimiz bölümde, Metin her şeyi Karakuzular tarafından kaçırılan çocuğunu kurtarmak için yaptığını söyledi. Sena, yüzleşmek için Mahsun’un karşısına çıkarken, Çeto ise İdris’le yüzleşerek heyecanı yükseltti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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