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Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

ÇUKUR HABERLERİ  | 03.04.2018 02:13 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 23. bölümünde sürpriz ayrılıklar yaşandı. Çukur'da Beyefendi lakaplı usta oyuncu Burak Sergen'in canlandırdığı Baykal Rus mafyası tarafından öldürüldü. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan ve Saygın Soysal'ın canlandırdığı Elvis karakteri de sürpriz bir isim tarafından vurularak öldürüldü.

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur'un 2 Nisan Pazartesi yayınlanan son bölümünde, Yamaç, Elvis'i yakaladıktan sonra Emrah geliyor. Yamaç, Emrah'ın kendilerine neden yardım ettiğini merak ediyor. Konuşmalarında Emrah'ın asıl benim sevdiklerime kimse zarar vermez demesi Yamaç'ı şüphelendiriyor. Emrah'ın Sena'nın ağabeyi olduğunu düşünüyor. Emrah, amirlikten istifa ettiğini söyleyerek Elvis'i vuruyor.

'BABAMIZ ÖLDÜ KARDEŞİM'
Babası Baykal'dan bir türlü haber alamayan Emrah Nazım'ın yanına gidiyor. Babasının nerede olduğunu, neden kendisini aramadığını soruyor. Nazım ise her şeyin bittiğini Baykal'ın öldüğünü söylüyor. Nazım'dan kendisini babasının yanına götürmesini istemesiyle Baykal'ın cesedini görüyor.

ÇUKUR 24. BÖLÜM SNEAK PEEK

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Elvis gözünü karartmış bir şekilde Yamaç'a meydan okuyor. Bu olay karşısında Yamaç ve Vartolu deliye dönüyor. Sürpriz bir isim olan Emrah, kız kardeşi ve annesini kurtarabilmek için Elvis ile çatışmaya giriyor. Çatışma sonrasında Emrah, Elvis'in sevgilisini vuruyor. Yamaç, annesi ve Sena'ya sarılarak onlardan özür diliyor.

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 23. bölümünde Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Kadınları Elvis’ten kurtaran Emrah, Yamaç’ın ailesine kavuştuğu anı uzaktan izlerken kadınların arasında Güzide’nin de olduğunu fark etti. Emrah’ın ekibinin Elvis’in sevgilisi Lana’yı götürdükleri sırada kaza yapması Emrah'ın açığa alınmasına yol açtı. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın oyununa geldiğini anlayan Baykal’ın Laz’ın itirafıyla yaptıkları ortaya çıkarken, Nazım zaferinin tadını çıkardı. Elvis’in adamları ise Baykal’ı karanlık tünelden ölüme götürdü.

İdris’in Celasun'a “Baban ben olayım!” dediği anlar duygu yüklü dakikalar yaşattı. Nedret’ten Saadet-Vartolu ilişkisini öğrenen Sultan’ın Saadet’e tepkisi çok sert oldu. Elvis’in polislere saldırdığını öğrenen liderleri onu yok sayarken; Yamaç, Vartolu ve Selim, Baykal’ın öldüğünü öğrendi. Nazım her yerde Baykal’ı arayan Emrah’a, Baykal’ı Koçovalıların öldürdüğünü söyledi. Kocası Kahraman’ın intikamının alınmadığını düşünen Nedret ise elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Silahların konuştuğu mücadele sonrası Elvis’i alan Yamaç’ın Emrah’a bir sürprizi vardı. Ailesini kurtarmasına karşılık Elvis’i Emrah’a getiren Yamaç’ın öğrenmek istediği tek bir şey vardı. Emrah neden Yamaç’a yardım etmişti? Final sahnesinde Emrah, Elvis’i öldürürken, Sena’nın Emrah’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç büyük şaşkınlık yaşadı.
Çukur’un merakla beklenen 24. bölümü 9 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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