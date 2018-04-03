Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur'un 2 Nisan Pazartesi yayınlanan son bölümünde, Yamaç, Elvis'i yakaladıktan sonra Emrah geliyor. Yamaç, Emrah'ın kendilerine neden yardım ettiğini merak ediyor. Konuşmalarında Emrah'ın asıl benim sevdiklerime kimse zarar vermez demesi Yamaç'ı şüphelendiriyor. Emrah'ın Sena'nın ağabeyi olduğunu düşünüyor. Emrah, amirlikten istifa ettiğini söyleyerek Elvis'i vuruyor.

'BABAMIZ ÖLDÜ KARDEŞİM'

Babası Baykal'dan bir türlü haber alamayan Emrah Nazım'ın yanına gidiyor. Babasının nerede olduğunu, neden kendisini aramadığını soruyor. Nazım ise her şeyin bittiğini Baykal'ın öldüğünü söylüyor. Nazım'dan kendisini babasının yanına götürmesini istemesiyle Baykal'ın cesedini görüyor.

ÇUKUR 24. BÖLÜM SNEAK PEEK

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elvis gözünü karartmış bir şekilde Yamaç'a meydan okuyor. Bu olay karşısında Yamaç ve Vartolu deliye dönüyor. Sürpriz bir isim olan Emrah, kız kardeşi ve annesini kurtarabilmek için Elvis ile çatışmaya giriyor. Çatışma sonrasında Emrah, Elvis'in sevgilisini vuruyor. Yamaç, annesi ve Sena'ya sarılarak onlardan özür diliyor.