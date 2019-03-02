Çukur'da Karakuzular karışıyor! Mahsun'a ne oldu? Çukur 55. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çeto’nun arkasında silahıyla beliren Medet’in, “Şehadet getireceksen tam sırası Çeto!” sözlerinin gerilimi artırdığı tanıtımda, duyulan silah sesi Salih’i korkutuyor. MAHSUN, GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR!

Laboratuarı ateşe veren Salih, Çeto ve Mahsun'u çok zor durumda bırakıyor. Medet’e ne olacağı ve Çeto’nun gerçekleri öğrenen Mahsun’u kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor. ÇUKUR 55. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak. Çeto ve Mahsun’un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek. Karakuzular, sadece Koçovalılar’la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur’un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de! ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 25 Şubat Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 21. bölümünde teslimat baskınından sonra Yücel’den şüphelenen Yamaç, Çeto ve Mahsun hakkında bilgi almaya çalıştı. Karakuzular Uluç’u, kızı Damla ile tehdit edince Damla’nın yolu Koçovalılarla kesişti. Bir süre Koçovalılarla kalacak olan Damla ile ona yardım eden Cumali arasındaki inatlaşma heyecan yarattı. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesiyle Salih öfkeden deliye döndü. Mahsun’un yaralarına dokunan Sultan sözleriyle Mahsun’un canını acıtırken, tavrıyla herkesi şoke etti. Mahsun, Salih’i bir kez daha ailesiyle tehdit ederken Salih, Saadet ve oğluna bir şey olacağı korkusuyla eve koştu ve Çeto’nun isteğiyle Salih’in güvenini kazanmaya çalışan Veysel’i karşısında buldu. Gözü dönen Salih, Karakuzulardan silahları almak için operasyona hazırlanan Koçovalılara yardım etti.