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Çukur'da Karakuzular karışıyor! Mahsun'a ne oldu? Çukur 55. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.03.2019 00:42 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 55. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı.Çukur yeni bölümde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. Yamaç'ın Çeto'nun organ ticareti yaptığını ispatlayan dosyayı Mahsun'a vermesiyle Karakuzular karışıyor. Mahsun kendisinden saklanan gerçekleri öğreniyor ve Çeto'dan hesap soruyor. Vurulan Medet ölüyor mu? Alevlerin arasında kalan Mahsun'a ne olacak? Peki Çeto, Mahsun'u kurtaracak mı? İşte Çukur 2. sezon 22. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çeto’nun arkasında silahıyla beliren Medet’in, “Şehadet getireceksen tam sırası Çeto!” sözlerinin gerilimi artırdığı tanıtımda, duyulan silah sesi Salih’i korkutuyor.

MAHSUN, GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR!
Laboratuarı ateşe veren Salih, Çeto ve Mahsun'u çok zor durumda bırakıyor. Medet’e ne olacağı ve Çeto’nun gerçekleri öğrenen Mahsun’u kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 55. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak. Çeto ve Mahsun’un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek. Karakuzular, sadece Koçovalılar’la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur’un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un 25 Şubat Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 21. bölümünde teslimat baskınından sonra Yücel’den şüphelenen Yamaç, Çeto ve Mahsun hakkında bilgi almaya çalıştı. Karakuzular Uluç’u, kızı Damla ile tehdit edince Damla’nın yolu Koçovalılarla kesişti. Bir süre Koçovalılarla kalacak olan Damla ile ona yardım eden Cumali arasındaki inatlaşma heyecan yarattı. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesiyle Salih öfkeden deliye döndü. Mahsun’un yaralarına dokunan Sultan sözleriyle Mahsun’un canını acıtırken, tavrıyla herkesi şoke etti. Mahsun, Salih’i bir kez daha ailesiyle tehdit ederken Salih, Saadet ve oğluna bir şey olacağı korkusuyla eve koştu ve Çeto’nun isteğiyle Salih’in güvenini kazanmaya çalışan Veysel’i karşısında buldu. Gözü dönen Salih, Karakuzulardan silahları almak için operasyona hazırlanan Koçovalılara yardım etti.

YAMAÇ MAHSUN'A HANGİ BİLGİLERİ VERDİ?
Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Aliço’nun yardımıyla bulduğu belgeleri Mahsun’a veren Yamaç, hediyesiyle izleyenleri şaşırttı. Kendisinden yardım isteyen Veysel’e yardım etmek için yola çıkan Salih karşısında Remzi ve Karakuzuları buldu. Salih’i tuzağa çektiklerini düşünen Karakuzular, kendilerinin tuzağa düştüğünden habersizdi. Koçovalıların bir anda ortaya çıkmasıyla bol aksiyonun yaşandığı bölümde Cumali, Veysel’i affetmedi. Medet’in olan biteni öfkeyle izleyen Çeto’ya silah doğrulttuğu final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

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