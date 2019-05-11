Çukur'da kim ölüyor? Siyah zarfta ne var? Çukur 65. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

zer’in, Yücel’le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veriyor. Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda çatışmanın ortasında patlayan silah, “Namlunun ucundaki isim kim?” sorusunu akla getirirken Uluç’un, Koçovalılar tarafından alıkonulduğu görülüyor. Yamaç’ın, “Yerini öğrenmek istemiyorum, kendisini istiyorum!” sözleri dikkat çekerken, gelen siyah zarf gerilimi yükseltiyor.

Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 3 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın, “Takip edin beni!” emriyle tüm Koçovalıların harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda Azer Timsah’tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor.

Çukur'un son bölümüne Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı Cio rolüyle tanınan Cihangir Cihan damga vurdu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Azer Kurtuluş karakteri Koçovalılar'ın yeni düşmanı olarak ortaya çıktı. Çukur'da Yamaç'ın vurduğu yüzüklü Yücel ise giydiği çelik yelek sayesinde ölümden kurtuldu ve ortadan kayboldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi. Diğer yandan ise Uluç Reis'in de hain olduğu ve Yücel'e çalıştığı Cumali ve Koçovalar tarafından öğrenildi.

Ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile Koçovalılar'a meydan okudu. İdris'ten kan parası isteyen Azer, finalde mahalleye gelerek aldığı 5 milyonu sokağın ortasına atarak yaktı ve adeta savaş ilan etti.

