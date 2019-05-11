MAGAZİN

Çukur'da kim ölüyor? Siyah zarfta ne var? Çukur 65. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2019 00:07 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde hain olduğu ortaya çıkan Uluç hayatını kurtarmak için Koçovalılar'a yardım ediyor. Yeni düşman Azer ise Koçovalılar'a karşı Timsah ile işbirliği yapıyor. Çukur'da Koçovalılar, Yücel'i ele geçirmek için saldırıya geçiyor.Yamaç'a verilen siyah zarf ise 'Sena ve Akşın'dan sonra Çukur'da kim ölecek?' sorusunu akıllara getiriyor. Peki Çukur'da kim ölüyor? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 3 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın, “Takip edin beni!” emriyle tüm Koçovalıların harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda Azer Timsah’tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor.

ÇUKUR'DA SİYAH ZARFIN SIRRI NE?

zer’in, Yücel’le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veriyor. Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda çatışmanın ortasında patlayan silah, “Namlunun ucundaki isim kim?” sorusunu akla getirirken Uluç’un, Koçovalılar tarafından alıkonulduğu görülüyor. Yamaç’ın, “Yerini öğrenmek istemiyorum, kendisini istiyorum!” sözleri dikkat çekerken, gelen siyah zarf gerilimi yükseltiyor.

Çukur (1)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

Çukur (3)

Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

Çukur (3)3

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur (1)1

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur (2)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un son bölümüne Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı Cio rolüyle tanınan Cihangir Cihan damga vurdu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Azer Kurtuluş karakteri Koçovalılar'ın yeni düşmanı olarak ortaya çıktı. Çukur'da Yamaç'ın vurduğu yüzüklü Yücel ise giydiği çelik yelek sayesinde ölümden kurtuldu ve ortadan kayboldu.

Çukur (6)

Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi. Diğer yandan ise Uluç Reis'in de hain olduğu ve Yücel'e çalıştığı Cumali ve Koçovalar tarafından öğrenildi.

Ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile Koçovalılar'a meydan okudu. İdris'ten kan parası isteyen Azer, finalde mahalleye gelerek aldığı 5 milyonu sokağın ortasına atarak yaktı ve adeta savaş ilan etti.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Yeni romantik komedi dizisinden ilk fragman!Yeni romantik komedi dizisinden ilk fragman!
Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 65. yeni bölüm fragmanı izle çukur aliço öldü mü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her Yerde Sen dizisinden ilk fragman yayınlandı! Her Yerden Sen konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni romantik komedi dizisinden ilk fragman!

Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var

Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var

Yasak Elma'ın o sahnesi pes dedirtti! Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

Yasak Elma'ın o sahnesi pes dedirtti! Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

Ünlü müzik grubu Show TV'de program yapacak

Ünlü müzik grubu Show TV'de program yapacak

Canevim dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? Canevim dizisi 1. bölüm fragmanı

İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.