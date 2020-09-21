Çukur'da Mahsun'a ne oldu? Berkay Ateş ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı

Çukur dizisinin son bölümünde Mahsun, yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı. Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece Çukur'un Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.

"KAPIMIZ SANA HEP AÇIK MAHSUN"

Çukur dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ise "Sen Kuzular’a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur’unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.

Berkay Ateş de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yine gelirim. Seve seve, her zaman! Sizinle olmak en güzeliydi" yanıtını verdi.

