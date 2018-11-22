Çukur'da Mahsun'un Yamaç ve Sena planı! Kimi vuracak? Çukur 44. bölüm yeni fragmanı izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 10. Bölümünde Salih, Koçovalılar arasındaki köprüleri yıkarak Çeto’nun istediği şeyi yapmak üzere harekete geçti ve eski günlerdeki gibi Vartolu Sadettin olarak izleyici karşısına çıktı. Ancak Saadet’e ulaşmak için yaptığı plana rağmen hastane odasında Saadet yerine Çeto’yu bulması onun için büyük hayal kırıklığı oldu. Çeto ve Mahsun’un kendilerini ele vereni bulmaya çalıştıkları bölümde Yamaç, Ersoy’un peşini bırakmadı ve Karakuzuların yeni planını öğrenmek için onu köşeye sıkıştırdı. Kusursuz planını devreye sokarak Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, gözlerin Ersoy’a çevrilmemesi için onu yaralayarak Çeto ve Mahsun’un şüphe oklarından onu kurtardı.

ÇUKUR'DA İDRİS VE CUMALİ'NİN KAVUŞMA SAHNESİ Çukur yeni bölüm fragmanında, öldü sandığı oğlu Cumali'yi karşısında gören İdris Koçovalı gözyaşlarına boğuluyor. Hasta olan Sultan ise oğlu Cumali'yi görünce eski günlerine dönüyor. İdris bir yandan ağlarken kendilerini habersiz bırakan Cumali'ye tokat atıyor. Çukur yeni bölümde İdris ve Cumali'nin duygusal kavuşma sahnesi.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hastaneye kaldırılan Saadet’e neler olacağı merakla bekleniyor. Yamaç'ı takip eden Mahsun, Sena ve Yamaç'ı birlikte görüyor. Silahını çeken Mahsun'un kimi vuracağı ise merak konusu oldu.

Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu’ya dönüştü. Ersoy’u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto’nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu. Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy’u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı. Bileklerini kesen Akşın’ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet’e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto’yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy’u yaralayarak Çeto ve Mahsun’un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

