MAGAZİN

Çukur'da Mahsun'un Yamaç ve Sena planı! Kimi vuracak? Çukur 44. bölüm yeni fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.11.2018 22:59 | Son Güncelleme

Çukur 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında . Öfkeden deliye dönen Mahsun’un “Yamaç mahalledeymiş ben bu adamı indiririm. Benim dediğim mahallede dolaşmayacak, benim olana el uzatmayacak. Onun olanı da alırım!” sözlerinin dikkat çekiyor. Meliha’nın İdris’e tokat atarken, Sena ve Yamaç’ı birlikte gören Mahsun sinirlerine hakim olamıyor. Yamaç’ı izleyen Mahsun’un çektiği silah ise heyecanı tırmandırıyor. İşte Çukur 44. yeni bölüm fragmanı.

Çukur'da Mahsun'un Yamaç ve Sena planı! Kimi vuracak? Çukur 44. bölüm yeni fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hastaneye kaldırılan Saadet’e neler olacağı merakla bekleniyor. Yamaç'ı takip eden Mahsun, Sena ve Yamaç'ı birlikte görüyor. Silahını çeken Mahsun'un kimi vuracağı ise merak konusu oldu.

ÇUKUR'DA İDRİS VE CUMALİ'NİN KAVUŞMA SAHNESİ
Çukur yeni bölüm fragmanında, öldü sandığı oğlu Cumali'yi karşısında gören İdris Koçovalı gözyaşlarına boğuluyor. Hasta olan Sultan ise oğlu Cumali'yi görünce eski günlerine dönüyor. İdris bir yandan ağlarken kendilerini habersiz bırakan Cumali'ye tokat atıyor. Çukur yeni bölümde İdris ve Cumali'nin duygusal kavuşma sahnesi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 10. Bölümünde Salih, Koçovalılar arasındaki köprüleri yıkarak Çeto’nun istediği şeyi yapmak üzere harekete geçti ve eski günlerdeki gibi Vartolu Sadettin olarak izleyici karşısına çıktı. Ancak Saadet’e ulaşmak için yaptığı plana rağmen hastane odasında Saadet yerine Çeto’yu bulması onun için büyük hayal kırıklığı oldu. Çeto ve Mahsun’un kendilerini ele vereni bulmaya çalıştıkları bölümde Yamaç, Ersoy’un peşini bırakmadı ve Karakuzuların yeni planını öğrenmek için onu köşeye sıkıştırdı. Kusursuz planını devreye sokarak Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, gözlerin Ersoy’a çevrilmemesi için onu yaralayarak Çeto ve Mahsun’un şüphe oklarından onu kurtardı.

Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu’ya dönüştü. Ersoy’u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto’nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu. Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy’u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı. Bileklerini kesen Akşın’ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet’e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto’yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy’u yaralayarak Çeto ve Mahsun’un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Çarpışma dizisinde tüyler ürperten canlı bomba ve patlama sahnesi! Çarpışma 1. bölüm izle!Çarpışma dizisinde tüyler ürperten canlı bomba ve patlama sahnesi! Çarpışma 1. bölüm izle!
Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 44. yeni bölüm izle çukur 44. yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İlginizi Çekebilir

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye 48. son bölümde Barış ve Filiz öpüşürken yakalandı! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 48. son bölümde Barış ve Filiz öpüşürken yakalandı! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarpışma dizisinde tüyler ürperten canlı bomba ve patlama sahnesi! Çarpışma 1. bölüm izle!

Çarpışma dizisinde tüyler ürperten canlı bomba ve patlama sahnesi! Çarpışma 1. bölüm izle!

Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!

Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Şükran Ovalı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde

Şükran Ovalı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.